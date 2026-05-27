Athletic rankt alle PL-aanwinsten: oud-Feyenoorders bungelen onderaan

Het seizoen in de Premier League zit erop, dus heeft The Athletic besloten de balans op te maken en alle inkomende transfers van afgelopen zomer én winter te beoordelen. In totaal zijn er afgelopen seizoen 189 spelers aangetrokken door clubs op het hoogste niveau, waaronder een hoop uit de Eredivisie en Nederlanders die vanuit buitenlandse competities kwamen. Met name en zijn volgens de website tegengevallen.

The Athletic heeft de lijst met 189 transfers gesorteerd van slechtst naar best en wie er doorheen gaat, hoeft niet lang te zoeken naar de eerste Nederlander. Brentford betaalde afgelopen zomer twintig miljoen euro aan Feyenoord voor Milambo, maar verder dan een invalbeurt van een helft in de Premier League en twee basisplaatsen in de League Cup kwam hij niet. In oktober scheurde de middenvelder namelijk zijn kruisband in een wedstrijd met Jong Oranje; die blessure hield hem het hele seizoen aan de kant. Het levert hem plek 182 op de lijst op.

Ook de volgende speler die in 2024/25 nog in Nederland speelde, werd bij Feyenoord weggeplukt. Hartman ging voor zo’n tien miljoen euro naar Burnley en staat op plek 169. De back begon goed aan zijn avontuur in Engeland, maar was na een ‘dramatische wedstrijd’ tegen Fulham in december drie maanden lang een ongebruikte wisselspeler. “Hij staat lager op de lijst omdat de verwachtingen vrij hoog waren”, legt de website zijn plaatsing uit. Slechts een aantal plaatsen hoger (161) staat Borna Sosa, die voor ruim twee miljoen van Ajax naar Crystal Palace ging. “Hij was vrij goedkoop, dus misschien moesten we niet al te veel verwachten van de Kroaat. Dat is uitgekomen. Een domme rode kaart in de Conference League en verder niet veel gedaan.”

Jeremie Frimpong staat op plek 119 op de lijst en de website geeft toe dat het zomaar kan zijn dat de Oranje-international een jaar moest wennen bij Liverpool, maar dat het verder een vrij teleurstellend seizoen was met veel blessures. Over Xavi Simons, die eveneens overkwam vanuit de Bundesliga, is de website iets positiever met plek 98. “Zeer inconsistent met schitterende goals, een domme rode kaart en soms volledig onzichtbaar”, klinkt het. “Hij is de belichaming van het seizoen van Tottenham: hij had beter moeten zijn dan hij was.”

Iets hoger op de lijst, op plek 93, staat Tijjani Reijnders, die AC Milan verruilde voor Manchester City. “Hij was als een koel, verfrissend biertje in een zonnige biertuin: alleen nuttig in de zomer om daarna flink in te zakken en amper voor te komen in de plannen aan het einde van het seizoen”, klinkt het.

Walter Benítez (plek 90) en Olivier Boscagli (plek 67) vertrokken een jaar geleden allebei transfervrij bij PSV en kwamen in vergelijkbare situaties terecht: weinig optredens door flinke concurrentie. Omdat zij gratis zijn aangetrokken, kunnen ze echter op een hogere plek op de lijst rekenen dan bijvoorbeeld Hartman. Iets hoger (plek 62) staat Lutsharel Geertruida, die door Sunderland werd gehuurd van RB Leipzig. “Zijn veelzijdigheid bleek nuttig. Een goede speler die de bal prima naar voren kan brengen en eigenlijk niet voldoende is gebruikt.”

Jorrel Hato is op plek 44 de eerste Nederlander in de top 50 van de lijst. Hij ging voor ruim 44 miljoen euro van Ajax naar Chelsea en kwam tot 36 optredens in alle competities. “Had het eerst moeilijk maar speelde goed richting het einde van het seizoen. Heeft waarschijnlijk meer gespeeld dan hij zelf had verwacht.” Veertien plekken hoger, op plek dertig, staat Hato’s voormalig ploeggenoot Jordan Henderson. “Hij was in de eerste maanden van het seizoen de leider en zorgde voor balans in een sterk veranderd Brentford.”

Iets hoger zijn twee Nederlandse spitsen terug te vinden. Eerst Brian Brobbey op plek 28, die Ajax afgelopen zomer zo’n twintig miljoen euro opleverde. Volgens The Athletic vinden veel fans van Sunderland hem dat bedrag al waard door zijn winnende treffer in blessuretijd op bezoek bij aartsrivaal Newcastle United. “Een stormram van een spits, vervelend om tegen te spelen en een goed aanspeelpunt”, oordeelt de website. Plek 23 is vervolgens voor Zian Flemming, die Millwall verruilde voor Burnley. “De speler van het seizoen van Burnley met elf treffers in de competitie, hoewel hij slechts 21 basisplaatsen had. Een uitstekend rendement voor ruim acht miljoen euro.”

Daarmee is Flemming echter niet de beste Nederlander op de lijst; die eer is weggelegd voor Robin Roefs, die afgelopen zomer voor ruim tien miljoen van NEC naar Sunderland ging en op de elfde plaats staat. “Een goed karakter, erg aanwezig en had een belangrijk aandeel in het succesvolle seizoen van Sunderland. Hij heeft alles wat nodig is om de baas te zijn in de zestien, is goed met zijn voeten en een uitstekende lijnkeeper. Wat een vondst.”

De beste transfer van het afgelopen seizoen in de Premier League werd volgens The Athletic ook door Sunderland gedaan: Granit Xhaka. De Zwitser had volgens de website niet alleen enorm veel invloed op het veld, ook de kleedkamer heeft hij compleet veranderd. “Hij introduceerde een nieuwe cultuur binnen de club en zelfs in de stad. Het eerste seizoen terug in de Premier League van Sunderland kon niet beter en dat geldt ook voor deze transfer.”