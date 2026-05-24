Arne Slot beschrijft rampseizoen van Liverpool in één woord

Liverpool heeft het seizoen afgesloten met het laagste puntenaantal in veertien jaar. Door het 1-1 gelijkspel tegen Brentford finishten the Reds op zestig punten en een vijfde plaats in de Premier League. Trainer Arne Slot erkent dat hij fouten heeft gemaakt, maar wijst ook op de eindeloze stroom blessures.

Na afloop van de wedstrijd tegen Brentford krijgt Slot de vraag of hij dingen anders had aangepakt als hij het seizoen opnieuw mocht doen. De trainer ontkent niet dat hij fouten heeft gemaakt, maar benadrukt dat vrijwel iedere beslissing weloverwogen was.

“Er zijn genoeg dingen die beter hadden gekund. Wij zijn niet perfect geweest en ik ook niet. Maar zelfs in een seizoen waarin je kampioen wordt, zou ik precies hetzelfde antwoorden”, zei Slot. “Als trainer neem je voortdurend beslissingen en die zullen nooit allemaal goed uitpakken. Het zou ook onzin zijn als ik hier zou zeggen dat iedere keuze perfect was.”

De oefenmeester benadrukt dat hij zijn keuzes nooit impulsief maakte. “Alles wat ik gedaan heb, was met het idee om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Ik heb nooit zomaar iets besloten zonder er goed over na te denken.”

Toch vindt Slot dat hij lang niet altijd echte keuzes had. Door de aanhoudende personele problemen werd Liverpool volgens hem voortdurend gedwongen tot improviseren. “Vandaag was volgens mij de eerste keer dit seizoen dat er geen jeugdspelers op de bank zaten. Dat zegt eigenlijk genoeg.” Desgevraagd vat hij het hele seizoen samen in één woord: “Blessure.”

Slot opgelucht over Champions League-ticket

Ondanks de tegenvallende eindklassering haalde Liverpool wel het minimale doel: kwalificatie voor de Champions League. Slot maakt duidelijk dat hij dat zeker niet als vanzelfsprekend beschouwt.

“We kwamen vandaag hierheen met maar één doel: minimaal de Champions League halen”, aldus de manager. “Als je naar de ranglijst kijkt, zie je dat grote clubs er gewoon naast grijpen. Dat kan iedereen overkomen.”

Toch blijft de teleurstelling voeltbaar. “Natuurlijk wilden we meer. Maar ik ben ongelooflijk trots op wat deze spelers hebben laten zien in een extreem zwaar seizoen. We hebben met ontzettend veel problemen te maken gehad.”

Slot verwijst daarbij ook naar de bekertoernooien en Europese campagnes van Liverpool. “Als dit uiteindelijk ons minimum is — Champions League-voetbal halen, uitgeschakeld worden in de FA Cup door de latere winnaar en opnieuw verliezen van Paris Saint-Germain terwijl niemand ze over twee wedstrijden weet te verslaan — dan moet je dat ook in perspectief zien.”

“Het is absoluut niet wat ik vooraf had gehoopt, maar als je alles meeneemt wat ons dit seizoen is overkomen, ben ik vandaag vooral blij dat we ons hebben geplaatst voor de Champions League.”