Liverpool heeft een zwaar seizoen achter de rug. De club kreeg sportief en mentaal flinke klappen. Hoewel de club zich bijna heeft geplaatst voor de Champions League, weigert aanvoerder te juichen. In een interview met Viaplay trekt de verdediger een harde conclusie: "Dit is gewoon een teleurstellend seizoen."

Zelfs de aanvoerder van Liverpool en het Nederlands elftal had het dit seizoen soms moeilijk. Toch zijn zijn cijfers nog altijd goed. Van Dijk is de enige veldspeler in de hele Premier League die geen minuut miste. Daarnaast scoorde hij als verdediger ook nog eens zes keer.

Waar haalt Van Dijk die kracht vandaan? "Discipline. Voor mij is dat heel normaal", vertelt de verdediger. "Ik voel de verantwoordelijkheid om er elke keer te staan en te presteren. Maar ik doe er natuurlijk ook alles voor. Het is een combinatie van goed herstellen, goed eten en een gezonde lifestyle." Spelen is voor hem het mooiste wat er is. "Daar doe ik alles voor. Ik wil dit op het allerhoogste niveau blijven doen en er ook van blijven genieten."

Geen excuses voor topclub

Ondanks alle problemen is Liverpool dicht bij een ticket voor de Champions League. Toch weigert Van Dijk dat een succes te noemen. "Nee, natuurlijk niet. Als het maximale wat je kunt halen een plekje in de Champions League is, dan is dat niet de standaard van Liverpool. Dat is niet waar deze club voor staat. Het is mentaal wel een heel zwaar seizoen geweest. Het gaat maar door en we hebben geen winterbreak meer. Je gevoel gaat op en neer. Het is gewoon lastig."

De ambities van de verdediger blijven onveranderd groot. "Vorig jaar wonnen we de Premier League, jaren geleden de Champions League. Die ambities gelden nog steeds. We zitten in een overgangsfase, maar Liverpool moet altijd meespelen om de grootste prijzen."

Salah en Robertson vertrekken

De overgangsfase wordt komende zomer pijnlijk. Van Dijk zal ploeggenoten moeten missen met wie hij al sinds 2017 en 2018 samen speelt. "We zullen deze zomer meer spelers moeten halen. Jongens zoals Mo Salah moeten worden vervangen, maar ook Andy Robertson", vertelt Van Dijk. Dat gaat hij enorm missen, ook buiten het veld. "We hebben zoveel tijd samen doorgebracht. Onze gezinnen zijn samen groter geworden, we zijn ouders geworden. Dat ga ik echt missen. En natuurlijk hun kwaliteit op het veld. Zulke belangrijke jongens vervang je niet zomaar."

Blik op het WK

Nieuwe spelers moeten volgens de aanvoerder snel leren. "Om voor Liverpool te spelen heb je meer nodig dan alleen goed kunnen voetballen. Daar moet je in groeien. We moeten zo snel mogelijk een team worden dat begrijpt wat spelen voor Liverpool betekent."

Voordat de grote verbouwing bij Liverpool begint, richt Van Dijk zich nu eerst op het WK met Oranje. Hij heeft er in ieder geval veel zin in. "We gaan er alles aan doen om een geweldig toernooi te spelen. Of we een sterke verdediging hebben? Dat komt wel goed."