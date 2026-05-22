Vandaag Inside-gast woest op René van der Gijp na reactie op bikinivideo’s

Voormalig Vandaag Inside-gast Lale Gül heeft vrijdag fel uitgehaald naar René van der Gijp. Eerder deze week noemde de oud-voetballer bikinivideo’s van Gül ‘een beetje exhibitionistisch’. Daar is de schrijfster niet van gediend, zo blijkt op haar sociale media.

Tijdens de Curaçao-trip van VI bespreken Wilfred Genee en Van der Gijp nieuwsontwikkelingen van de afgelopen week in video-rubriek De Krantjes. Gül, die momenteel geniet van haar vakantie in Griekenland en daar video’s van deelde op haar Instagram, was woensdag onderwerp van gesprek.

Op beelden is te zien hoe de mediapersoonlijkheid in haar bikini poseert voor de spiegel. Van der Gijp begrijpt dat niet helemaal: “Ik vind het ook heel bijzonder, als je dat doet. Bij dat soort filmpjes heb ik wel het idee dat je van tevoren hebt bedacht: wie doe ik er een plezier mee? Schijnbaar je volgers. Op zich is het oké, want je doet er ook verder niemand kwaad mee. Alleen, ja... Ik weet niet, het is ook een beetje exhibitionistisch. Je vindt het ook wel leuk om je zo te laten zien. Klaarblijkelijk heb je de behoefte om dat te laten zien”, zei hij droog.

Die woorden schieten in het verkeerde keelgat van Gül. Op zowel X als Instagram deelt ze een screenshot van een nieuwsbericht waarin Van der Gijp reageert op haar bikinifilmpjes. “Speciaal voor al mijn haters in de vorm van witte zure mannen van 60+ die er niet tegen kunnen dat een vrouw jong is en geniet van haar leven”, schrijft ze.

Ook deelt ze twee video’s waarin ze danst: “Voor mijn lelijke haters: lekker voor jullie, word gek, zie me genieten”, valt te lezen bij filmpje één. De tweede dansvideo is expliciet gericht aan Van der Gijp: “Speciaal voor René”, haalt Gül uit.

In het verleden schoof Gül regelmatig aan bij Vandaag Inside en was Johan Derksen zelfs gecharmeerd van haar. Het is onduidelijk of de opiniemaakster nog zin heeft in een terugkeer, waar De Snor echter wel voor openstaat.