Van der Gijp onthult: Kenneth Perez boos na bezoek

René van der Gijp heeft onthuld waarom Kenneth Perez en Alex Pastoor niet meer aanschuiven bij Vandaag Inside. Volgens het vaste gezicht van de talkshow zijn beide heren afgehaakt omdat zij van mening waren dat ze te weinig aan het woord kwamen tijdens de uitzendingen.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp kwam het onderwerp ter sprake. Van der Gijp gaf daarin aan dat de redactie twee namen van de gastenlijst heeft geschrapt vanwege hun klachten over de spreektijd. "Wij hebben er twee gehad in de uitzending die niet meer terugkomen omdat ze te weinig spreektijd krijgen", aldus de oud-voetballer. "Dat waren Kenneth Perez en Alex Pastoor".

Pastoor schoof eind 2024 nog aan bij het programma, destijds om zijn boek 'Met open vizier: in het spoor van Alex Pastoor' te promoten. Hij was het alleen achteraf niet eens met hoeveel aandacht er was voor zijn boek in de uitzending. Van der Gijp heeft weinig begrip voor de houding van de voormalig trainer. "Dan denk ik, die Alex Pastoor komt voor zijn boek, dan mag je blij zijn dat je boek vier minuten besproken wordt in een programma waar heel veel mensen naar kijken".

De onthulling over Perez en Pastoor volgde op een anekdote van Wim Kieft over Hans Kraay sr., die in de beginjaren van de talkshow een vaste tafelgast was. Kieft prees de in overleden analyticus om zijn inhoudelijke kennis en zijn commentaar. "Ik vond Hans echt heel goed en dat meen ik oprecht", stelde de oud-spits. "Het was een oprechte kenner en kon goed uitleggen, alleen waar hij moeite mee had was bijvoorbeeld de stijl van Wilfred". Volgens Kieft hield Kraay sr. niet van de poppenkast die Genee destijds in het programma bracht.

Van der Gijp haakte daarop in met een opvallend detail over de samenwerking tussen Kraay sr. en de overige vaste gezichten. Volgens hem zat de oud-analist er destijds met een stopwatch bij om zijn eigen inbreng te timen. "Wat Kraay had, als hij naast Johan zat, die had een stopwatch onder tafel", herinnerde Van der Gijp zich. "Op het moment dat hij aan het woord was tikte hij hem in en na de uitzending kwam hij dan bij Genee and zei: kijk dan, ik was maar zes minuten aan het woord, als dat nog een keer gebeurt ben ik weg". Uiteindelijk vertrok de analyticus daadwerkelijk na een conflict met de presentator. Volgens Van der Gijp sloeg de actie van Kraay sr. de plank destijds volledig mis. "Dat is niet waarom je daar zit, je maakt tv voor de kijker".