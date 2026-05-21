Opmerkelijk: Manschot hervat spel terwijl er nog vijf spelers staan te drinken

Scheidsrechter Jeroen Manschot heeft woensdagavond voor een opmerkelijk moment gesorgd tijdens de finale van de play-offs tussen Willem II en FC Volendam. De scheidsrechter liet de thuisploeg het spel hervatten terwijl maar liefst vijf spelers van de bezoekers aan de zijlijn stonden om water te drinken. Ondanks het opvallende incident wist Volendam het heenduel in Tilburg met 1-2 te winnen.

In het Koning Willem II stadion kende de ploeg van Rick Kruys een droomstart. De nummer zestien van de Eredivisie kwam al binnen twintig minuten op een comfortabele 0-2 voorsprong. Na een klein half uur spelen lag het spel kort stil vanwege een overtreding van Anthony Descotte op de helft van de Tilburgers. Terwijl een vijftal Volendammers van de gelegenheid gebruikmaakte om wat te drinken, besloot Manschot dat het spel direct weer mocht beginnen.

De thuisploeg hervatte de wedstrijd razendsnel met een lange bal richting de helft van de tegenstander. De achtergebleven spelers van FC Volendam moesten een flinke sprint trekken en waren nog net op tijd terug om een grote kans voor tegenstander te voorkomen. Hoewel de actie van de scheidsrechter tot verbazing leidde, handelde de hij wel volgens de regels van de KNVB. Die schrijven voor dit seizoen namelijk voor dat spelers tijdens een natuurlijke spelonderbreking aan de zijlijn mogen drinken, maar dat de scheidsrechter niet verplicht is om te wachten met het hervatten van het spel. Tot op heden hebben de voetbalbond en de betrokken clubs geen officiële verklaringen naar buiten gebracht over dit specifieke incident.

Na de rust bracht Nick Doodeman de spanning terug in de wedstrijd door in de zesenveertigste minuut de aansluitingstreffer te maken. De uitploeg raakte in het restant van het duel nog driekeer het houtwerk, waardoor de eindstand op 1-2 bleef steken. Aanstaande zaterdag valt de definitieve beslissing over het laatste ticket voor de Eredivisie.