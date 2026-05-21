Live voetbal

Opmerkelijk: Manschot hervat spel terwijl er nog vijf spelers staan te drinken

21 mei 2026, 09:14
Manschot moment Willem II - Volendam
Foto: © ESPN
1 reactie
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Scheidsrechter Jeroen Manschot heeft woensdagavond voor een opmerkelijk moment gesorgd tijdens de finale van de play-offs tussen Willem II en FC Volendam. De scheidsrechter liet de thuisploeg het spel hervatten terwijl maar liefst vijf spelers van de bezoekers aan de zijlijn stonden om water te drinken. Ondanks het opvallende incident wist Volendam het heenduel in Tilburg met 1-2 te winnen.

In het Koning Willem II stadion kende de ploeg van Rick Kruys een droomstart. De nummer zestien van de Eredivisie kwam al binnen twintig minuten op een comfortabele 0-2 voorsprong. Na een klein half uur spelen lag het spel kort stil vanwege een overtreding van Anthony Descotte op de helft van de Tilburgers. Terwijl een vijftal Volendammers van de gelegenheid gebruikmaakte om wat te drinken, besloot Manschot dat het spel direct weer mocht beginnen.

Artikel gaat verder onder video

De thuisploeg hervatte de wedstrijd razendsnel met een lange bal richting de helft van de tegenstander. De achtergebleven spelers van FC Volendam moesten een flinke sprint trekken en waren nog net op tijd terug om een grote kans voor tegenstander te voorkomen. Hoewel de actie van de scheidsrechter tot verbazing leidde, handelde de hij wel volgens de regels van de KNVB. Die schrijven voor dit seizoen namelijk voor dat spelers tijdens een natuurlijke spelonderbreking aan de zijlijn mogen drinken, maar dat de scheidsrechter niet verplicht is om te wachten met het hervatten van het spel. Tot op heden hebben de voetbalbond en de betrokken clubs geen officiële verklaringen naar buiten gebracht over dit specifieke incident.

Na de rust bracht Nick Doodeman de spanning terug in de wedstrijd door in de zesenveertigste minuut de aansluitingstreffer te maken. De uitploeg raakte in het restant van het duel nog driekeer het houtwerk, waardoor de eindstand op 1-2 bleef steken. Aanstaande zaterdag valt de definitieve beslissing over het laatste ticket voor de Eredivisie.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Volendam - Heracles

KNVB doet beroep op burgemeester Volendam: 'Laat Groningen-fans toe'

  • ma 18 mei, 20:05
  • 18 mei 20:05
  • 1
FC Groningen fans

Drie supportersgroepen kondigen demonstraties in Volendam aan

  • ma 18 mei, 17:34
  • 18 mei 17:34
  • 1
Ronald Koeman junior viert zijn benutte penalty bij Volendam - Telstar

Koeman scoort, Telstar handhaaft zich en veroordeelt Volendam tot play-offs

  • zo 17 mei, 16:33
  • 17 mei 16:33
  • 3
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

BartVanderVeen24
814 Reacties
1.332 Dagen lid
3.819 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat is de fout van de spelers zelf

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

BartVanderVeen24
814 Reacties
1.332 Dagen lid
3.819 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat is de fout van de spelers zelf

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Willem II - Volendam

Willem II
1 - 2
FC Volendam
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Play-offs 1/2
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws