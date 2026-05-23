Liverpool heeft bijna beet: steun voor Slot overduidelijk

23 mei 2026, 09:04
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Liverpool komt dichter en dichter bij de aanstelling van Etiënne Reijnen, zo weet The Guardian. De huidige assistent-trainer van Robin van Persie bij Feyenoord moet aan de technische staf van Arne Slot worden toegevoegd. Het is een duidelijk signaal dat de clubleiding nog steeds achter de Nederlander staat.

Reijnen werd in november 2023 aangesteld door Feyenoord als assistent van Slot. Toen de trainer in de daaropvolgende zomer vertrok naar Liverpool, bleef de oud-verdediger van PEC Zwolle en AZ achter in Rotterdam. Daar maakte hij achtereenvolgens deel uit van de technische staf van Brian Priske en Robin van Persie. Eind april onthulde Valentijn Driessen dat Slot graag een hereniging met Reijnen zou zien bij Liverpool.

Inmiddels zou Liverpool dicht bij de aanstelling van de 39-jarige assistent-trainer zijn, weet The Guardian. Slot had Reijnen in de zomer van 2024 graag mee willen nemen naar Engeland, maar destijds gooiden problemen met de werkvergunning roet in het eten. Vertrekkend Feyenoord-directeur Dennis te Kloese leek de overstap van Reijnen afgelopen week in Goedemorgen Eredivisie al te bevestigen. “Etiënne Reijnen is gewoon een heel talentvolle jonge trainer. Die gaat ook niet zomaar naar het buitenland om te gaan werken”, zo liet hij weten.

Met de naderende aanstelling van Reijnen geeft de clubleiding van Liverpool een duidelijk signaal af over de toekomst van Slot. De Nederlander staat dit seizoen onder flinke druk in de Britse havenstad en moet hij in de laatste wedstrijd van het seizoen een punt pakken om zeker te zijn van Champions League-voetbal. De supporters op Anfield lieten onlangs al duidelijk hun onvrede blijken, terwijl ook Mohamed Salah zich kritisch opstelde op social media. Daar heeft Liverpool echter geen boodschap gaan, gezien de naderende komst van Reijnen.

