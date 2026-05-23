Den Bosch-icoon Danny Verbeek verrast en gaat 6 niveaus lager voetballen

(35) nam onlangs afscheid als profvoetballer, maar hangt zijn schoenen nog niet definitief aan de wilgen. De clubicoon van FC Den Bosch werd donderdag verrassend gepresenteerd bij zijn plaatselijke dorpsclub VV Den Dungen, dat momenteel actief is in de derde klasse F.

Verbeek nam afgelopen seizoen afscheid van het betaalde voetbal. De rechtsbuiten annex middenvelder groeide bij FC Den Bosch uit tot een ware clubicoon. In zijn geboortestad speelde ‘Mister Stop & Go’ liefst 268 wedstrijden. Verbeek was verder actief bij NAC Breda, FC Utrecht, Standard Luik (zonder wedstrijden) en De Graafschap.

De Bosschenaar zegt het voetbal echter niet definitief vaarwel. Donderdag werd bekend dat de aanvaller vanaf volgend seizoen aansluit bij de hoofdmacht van VV Den Dungen. Die ploeg strijdt momenteel voor promotie naar de tweede klasse, maar lijkt zich te moeten richten op de nacompetitie.

Verbeek kreeg afgelopen week ook aanbiedingen van hoger spelende amateurclubs, zoals Kozakken Boys, Blauw Geel en TEC, maar kiest voor een avontuur in Den Dungen, het dorp waar hij zelf ook woont met zijn gezin. De reden daarvoor is dat de aanvaller zijn zaterdagen vrij wil houden, zodat hij naar sport van zijn kinderen kan kijken.