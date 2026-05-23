Lale Gül staat open voor een relatie met een bekende man, zo vertelt ze openhartig bij de in het donker opgenomen podcast Lightless Lounge. De opiniemaakster heeft onder meer een oogje op Oranje-aanvoerder .

Gül verschijnt tegenwoordig steeds vaker in het nieuws. Onlangs waren haar bikinivideo’s onderwerp van gesprek bij René van der Gijp, wat de oud-voetballer op forse kritiek kwam te staan. De inmiddels bekende Nederlander zou ook wel een beschuitje willen eten met spelers van het Nederlands elftal.

“Ik ben eigenlijk helemaal weg van de Nederlandse voetballers. Ik maak natuurlijk geen kans, want heel Nederland staat voor ze in de rij”, meent de schrijfster. Vooral de aanvoerder van Oranje valt in de smaak: “Maar ik vind ze wel écht hot hoor, die Virgil van Dijk…”

“Je hebt volgens mij Denzel Dumfries, Xavi Simons. Noa Lang heeft te veel tattoos, die heeft een te erg Marokkaans accent. En Memphis Depay natuurlijk, dat vind ik allemaal leuk om te zien. Ik weet niet of ze inhoud hebben...”, vervolgt Gül.