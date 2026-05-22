Bom barst bij FC Utrecht: vrouwentak maakt hard statement

FC Utrecht Vrouwen heeft vrijdagavond een keihard statement gemaakt tegen de clubleiding. Aanleiding daarvoor is het besluit om liefst negen contracten niet te verlengen, wat bij veel speelsters in het verkeerde keelgat is geschoten.

Er gaat een flinke bezem door de selectie van FC Utrecht Vrouwen, zo werd deze week bekend. De Domstedelingen nemen afscheid van Marthe Munsterman, Tami Groenendijk, Elisha Kruize, Soraya Verhoeve, Maxime Snellenberg, Gera op den Kelder, Lena Mahieu, Joni Paliama en Merel Bormans, van wie de contracten niet zijn verlengd. Dit heeft te maken met bezuinigingen binnen de Utrechtse club.

Vlak voor de aftrap van het duel tegen HERA United poseerde de selectie van FC Utrecht Vrouwen in speciale shirts om een statement te maken. “Wij passen niet in het budget”, viel er te lezen op één shirt. Op het andere shirt stond: “Fans bedankt.”