Live voetbal 2

Bom barst bij FC Utrecht: vrouwentak maakt hard statement

22 mei 2026, 20:58
FC Utrecht Vrouwen HERA United
Foto: © ESPN
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

FC Utrecht Vrouwen heeft vrijdagavond een keihard statement gemaakt tegen de clubleiding. Aanleiding daarvoor is het besluit om liefst negen contracten niet te verlengen, wat bij veel speelsters in het verkeerde keelgat is geschoten.

Er gaat een flinke bezem door de selectie van FC Utrecht Vrouwen, zo werd deze week bekend. De Domstedelingen nemen afscheid van Marthe Munsterman, Tami Groenendijk, Elisha Kruize, Soraya Verhoeve, Maxime Snellenberg, Gera op den Kelder, Lena Mahieu, Joni Paliama en Merel Bormans, van wie de contracten niet zijn verlengd. Dit heeft te maken met bezuinigingen binnen de Utrechtse club.

Artikel gaat verder onder video

Vlak voor de aftrap van het duel tegen HERA United poseerde de selectie van FC Utrecht Vrouwen in speciale shirts om een statement te maken. “Wij passen niet in het budget”, viel er te lezen op één shirt. Op het andere shirt stond: “Fans bedankt.”

➡️ Meer over FC Utrecht

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Onrust na Ajax - FC Groningen

Grote onrust na Ajax - FC Groningen: beelden gaan rond op sociale media

  • Gisteren, 22:00
  • Gisteren, 22:00
  • 7
Steven Berghuis en Jorthy Mokio

Ajax tapt plots uit ander vaatje in Volendam en bereikt finale play-offs

  • Gisteren, 20:40
  • Gisteren, 20:40
  • 6
Braude en Rosa in duel bij Heerenveen - Ajax in de stromende regen

Had Heerenveen - Ajax stilgelegd moeten worden? 'Dit was geen voetbal, dit hoort niet'

  • zo 17 mei, 17:16
  • 17 mei 17:16
  • 13
5 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.577 Reacties
1.075 Dagen lid
17.217 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Marthe Munsterman zou naar de vrouwen van ajax kunnen voor spitse die te oud wordt groenendijk zou ook naar ajax kunnen die kunnen ze daar ook wel gebruiken

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.577 Reacties
1.075 Dagen lid
17.217 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Marthe Munsterman zou naar de vrouwen van ajax kunnen voor spitse die te oud wordt groenendijk zou ook naar ajax kunnen die kunnen ze daar ook wel gebruiken

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws