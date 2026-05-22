FC Utrecht heeft interesse getoond om terug te halen naar de Domstad, zo melden bronnen aan ESPN. De 31-jarige verdedigende middenvelder beschikt bij sc Heerenveen momenteel over een doorlopend contract tot medio 2027, maar volgens ingewijden wil de Utrechtse clubleiding de routinier graag toevoegen aan de selectie voor het komende seizoen 2026/2027.

Afgelopen donderdag stonden beide partijen nog recht tegenover elkaar tijdens de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. FC Utrecht trok in dat beladen duel met 3-2 aan het langste eind, waardoor de zomervakantie voor de Friezen eerder begon dan gehoopt.

Artikel gaat verder onder video

Van Overeem droeg tijdens deze ontmoeting de aanvoerdersband bij sc Heerenveen en nam bovendien een assist voor zijn rekening. Hoewel de clubleiding in Friesland onlangs een poging deed om zijn verbintenis open te breken en te verlengen, heeft de Amsterdammer tot op heden geweigerd om bij te tekenen.

Een zomers vertrek lijkt daardoor een kansrijk scenario. Een vertrek van de sterkhouder zou een harde klap zijn voor het elftal van trainer Robin Veldman. De supporters in het Abe Lenstra Stadion riepen hem onlangs nog uit tot speler van het jaar. Gedurende het Eredivisie-seizoen 2025/2026 was hij in 32 competitieduels goed voor twee doelpunten en negen assists. In totaal maakte hij 2.843 minuten in de Eredivisie.

Een overstap naar FC Utrecht zou voor de middenvelder een terugkeer op het oude nest betekenen. Tussen 2018 en 2022 stond hij al onder contract bij de Domstedelingen, waar hij destijds in 98 competitiewedstrijden tot vijf treffers en vier assists kwam. Na die periode koos hij voor een avontuur in Israël bij Maccabi Tel Aviv. Na drie seizoenen in het buitenland keerde hij in de zomer van 2025 transfervrij terug naar Nederland om bij sc Heerenveen aan de slag te gaan. Daar groeide hij direct uit tot een onmisbare schakel op het middenveld van de Friezen.