Ronald Koeman over Van Dijk: 'Wordt dit zijn laatste WK? Zou zomaar kunnen'

Ronald Koeman denkt dat zomaar eens zijn laatste WK kan gaan spelen. Tegenover de website van de FIFA spreekt de bondscoach van het Nederlands elftal ontzettend lovende taal over de aanvoerder van Oranje.

Van Dijk wordt komend WK 35 jaar, dus de kans is aannemelijk dat de verdediger het volgende WK, in 2030, niet meer van de partij is bij het Nederlands elftal. Koeman laat zich erover uit tegenover de voetbalbond.

“Een geweldige persoonlijkheid, veel ervaring. Ik weet niet of dit zijn laatste WK zal zijn. Het zou zomaar kunnen. Maar hij is een fantastische ambassadeur voor Nederland, zowel als speler als aanvoerder.”

Koeman omschrijft de centrale verdediger als ‘aanvoerder die iedere coach zich maar kan wensen’. Verder gaat de bondscoach in op de rest van zijn selectie: “Wat ik graag wil dat mensen over mijn team zeggen, is dat ze met veel intensiteit spelen, dat ze niet kunnen zeggen dat we niet genoeg hebben gedaan. Ik wil dat ze met zelfvertrouwen spelen, met persoonlijkheid, en dat ze weten wat hun kwaliteiten zijn. En dat ze altijd respect hebben voor elke tegenstander, ondanks het feit dat er zogenaamd kleinere landen meedoen aan het WK. Het zijn allemaal wedstrijden op zich en je moet ervoor zorgen dat je niet verrast wordt door een kleiner land”, aldus de trainer.