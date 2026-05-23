‘Feyenoord loopt vijf miljoen euro mis na mislukte huurperiode’

23 mei 2026, 10:27
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Luka Ivanusec keert komende zomer terug bij Feyenoord na zijn verhuurperiode bij PAOK, zo verzekert een Grieks supportersmedium aan FR12. De Kroaat werd afgelopen zomer verhuurd met een koopoptie van zo’n vijf miljoen euro, maar kende weinig succes in Griekenland.

Feyenoord betaalde in de zomer van 2023 bijna acht miljoen euro aan Dinamo Zagreb voor Ivanusec. De vleugelspeler kende een veelbelovend begin, maar na een enkelblessure haalde hij nooit meer zijn niveau van de eerste weken. Afgelopen zomer probeerde Feyenoord hem van de hand te doen, maar slaagde er alleen in om Ivanusec te verhuren. De Kroaat vertrok naar PAOK, dat een koopoptie van zo’n vijf miljoen euro bedong.

Succesvol was zijn seizoen in Griekenland niet: in 32 officiële duels was de Feyenoord-huurling tweemaal trefzeker en gaf hij vier assists. “Luka heeft nooit kunnen voldoen aan de verwachtingen die we allemaal hadden toen hij in de zomer kwam”, zo melden Griekse bronnen aan FR12. Wel zien ze dat de buitenspeler technische kwaliteiten heeft. “Zijn balbehandelingen zijn van hoge kwaliteit en erg technisch, maar hij mist snelheid en explosiviteit.”

Dat zou een van de redenen zijn waarom Ivanusec niet goed in het team van PAOK paste. Het lijkt er dan ook sterk op dat de Grieken de optie van vijf miljoen euro niet gaan lichten. “Er is geen enkele kans dat PAOK Ivanušec koopt”, is het supportersmedium duidelijk. “Hij heeft niet gebracht wat er van hem werd verwacht, terwijl zijn transfersom erg hoog is.” Daardoor heeft het er alles van weg dat Ivanusec komende zomer terugkeert in De Kuip, waar hij nog tot medio 2028 vastligt. Aan aanstaand technisch directeur Dévy Rigaux om tot een oplossing te komen die alle partijen kan bekoren.

Luka Ivanusec

Luka Ivanusec
PAOK Saloniki
Team: PAOK
Leeftijd: 27 jaar (26 nov. 1998)
Positie: AM (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PAOK
13
0
2024/2025
Feyenoord
13
1
2023/2024
Feyenoord
24
3
2023/2024
Dinamo Zagreb
3
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

