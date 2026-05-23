De nationale ploeg van DR Congo zal voorafgaand aan het WK drie weken in quarantaine moeten, zo maakt het gastland duidelijk. Dat heeft alles te maken met de ebola-uitbraak in het Afrikaanse land. DR Congo bereidt zich momenteel in België voor op het WK.

DR Congo plaatste zich via de intercontinentale play-offs voor het WK van deze zomer en zal voor het eerst sinds 1974 deelnemen aan het toernooi. Het Afrikaanse land is ingedeeld in Groep K, waarin het zal spelen tegen Portugal, Oezbekistan en Colombia. Voorafgaand aan het toernooi zou de nationale ploeg zich in de hoofdstad Kinshasa voorbereiden, maar door de ebola-uitbraak in het land is de selectie uitgeweken naar het Belgische Luik.

Artikel gaat verder onder video

De VS wil alle risico’s rondom de ebola-uitbraak vermijden en heeft de nationale ploeg van DR Congo nu een quarantaine van drie weken opgelegd. “We hebben Congo heel duidelijk gemaakt dat ze hun bubbel 21 dagen moeten handhaven, voordat ze op 11 juni naar Houston kunnen komen”, laat Andrew Giuliani, het hoofd van de WK-taskforce van het Witte Huis, weten aan ESPN. DR Congo speelt zijn eerste groepswedstrijd op woensdag 17 juni in Houston tegen Portugal.

“We hebben ook heel duidelijk gemaakt aan de Congolese regering dat ze die bubbel in België moeten behouden. Duidelijker kunnen we niet zijn”, aldus Giuliani. De politicus verduidelijkt dat mensen die zich later bij de selectie voegen in hun eigen bubbel in isolatie moeten. Wat de beslissing van de VS betekent voor de oefenduels van Congo voorafgaand aan het WK, is nog niet duidelijk. Op 3 juni speelt de ploeg in Luik tegen Denemarken, terwijl op 9 juni een wedstrijd tegen Chili op het programma staat in het Spaanse Cádiz. Vooralsnog gaan die wedstrijden gewoon door.