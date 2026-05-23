Bas Nijhuis heeft vrijdagavond in Vandaag Inside gereageerd op de berichtgeving rondom zijn collega Rob Dieperink van een week geleden. De arbiter werd begin april gearresteerd in een hotel in Londen, maar de aanklachten tegen hem werden geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Nijhuis legt uit hoe de KNVB heeft voorkomen dat de zaak rondom Dieperink een enorme rel werd.

De Telegraaf kwam een week geleden met het nieuws dat Dieperink begin april is aangehouden in een hotel in Londen na afloop van de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Conference League tussen Crystal Palace en Fiorentina (3-0). De Nederlandse scheidsrechter, die als VAR actief was bij het duel, werd verdacht van ‘betrokkenheid en seksuele communicatie met een minderjarige, het in het bezit hebben van een foto of een pseudofoto van een minderjarige en de seksuele aanranding van dezelfde minderjarige man’. De zaak werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs, maar de FIFA besloot wel om Dieperink van het WK af te halen. De KNVB koos ervoor om de arbiter wegens de impact van de media-aandacht niet in te zetten in de laatste speelronde van de Eredivisie.

Een week nadat het nieuws naar buiten kwam, kwam het ter sprake in Vandaag Inside. “Er kwam in een keer veel ophef toen in De Telegraaf stond dat hij werd opgepakt op verdenking van aanranding van een jongen van zeventien”, schetst Nijhuis de situatie. “Dat was het verhaal. Dat kwam via The Sun naar buiten en toen heeft De Telegraaf het opgepikt en was het in een keer heel groot nieuws.” Overigens wist The Sun bij het melden van de arrestatie niet te vermelden dat het om Dieperink ging.

De zaak rondom Dieperink werd uiteindelijk dus geseponeerd omdat het allemaal niet kon worden bewezen. Nijhuis denkt dat de KNVB en scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen de situatie erg goed hebben aangepakt. “Ze hebben openheid gegeven aan De Telegraaf. Het verhaal dat ze eigenlijk naar buiten wilden brengen had misschien wel hele andere koppen.” Van Meenen koos er toen voor om heel open te zijn richting de krant. “Hij zei: ‘We zeggen jullie gewoon wat er speelt vanaf 9 april’. Hij heeft alles laten zien en dat maakte dat het verhaal goed in de krant kwam. Dat is op die manier prima gegaan.”