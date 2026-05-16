Johan Derksen ruikt onraad in Dieperink-zaak: 'Iemand doet niet zomaar voor de grap aangifte'

De presentatoren van Vandaag Inside hebben in de uitzending van vrijdag uitgebreid gereageerd op de situatie rondom Rob Dieperink. De Nederlandse scheidsrechter werd onlangs in Engeland gearresteerd op verdenking van grensoverschrijdend gedrag met een minderjarige, maar de zaak is inmiddels wegens gebrek aan bewijs geseponeerd door de Britse autoriteiten. Waar Johan Derksen stelt dat er waarschijnlijk toch iets is voorgevallen, waarschuwt Hélène Hendriks nadrukkelijk voor de verstrekkende gevolgen van onterechte beschuldigingen.

De arbiter uit Borculo fungeerde in april als videoscheidsrechter tijdens het Conference League-duel tussen Crystal Palace en Fiorentina. Na afloop van die wedstrijd werd de official in een Londens hotel door de Engelse politie aangehouden. Hij werd verdacht van seksuele communicatie met een minderjarige jongen, het bezit van een ongepaste foto en aanranding. Hoewel de autoriteiten alle zaken inmiddels hebben laten vallen, heeft de FIFA besloten om hem definitief van de lijst voor het komende wereldkampioenschap te schrappen. Ook de KNVB greep direct in en haalde hem van de Eredivisie-wedstrijd tussen NEC en Go Ahead Eagles af.

Artikel gaat verder onder video

Aan de talkshowtafel werd het nieuws met gemengde gevoelens besproken. "Als hij aan iemand wil zitten, moet hij aan Makkelie zitten, maar niet aan een jongen in een hotel", opende Derksen het onderwerp. René van der Gijp reageerde op zijn eigen kenmerkende wijze op de situatie. "Ik ben wel blij dat ik in een andere tijd ben geboren, zonder mobiele telefoontjes. Ik denk dat ik vier keer in een politiebusje gezeten had", aldus de oud-voetballer. Ondanks het seponeren van de zaak, denkt Derksen dat de KNVB-official niet volledig onschuldig is. "Hij heeft toch avances gemaakt dan. Iemand klaagt daar niet over als hij niet even een tikje voor de kont gehad heeft. Ik ga er maar vanuit dat er iets gebeurd is, want iemand doet niet zomaar voor de grap aangifte".

Hélène Hendriks trapte tijdens de uitzending direct op de rem. Zij wees op de opvallende snelheid waarmee de Britse politie het onderzoek sloot. "Het is wel geseponeerd, en heel snel al. ", reageerde de presentatrice. "Ik vind dat we hier voorzichtig mee moeten zijn. Je wordt opgepakt en je wordt linea recta teruggestuurd. Hij zou een foto in bezit hebben, maar alles is geseponeerd en heel snel. Dan gaan er bij mij alarmbellen rekenen", stelde ze resoluut. Hendriks benadrukte de enorme impact die dergelijke beschuldigingen kunnen hebben op een persoon: "Ik vind het een raar verhaal. Stel dat het niet waar is?"

Derksen was het op dat vlak wel met haar eens en wees op de schade voor de carrière van de videoscheidsrechter. "Hij is wel de dupe. Als hij niks gedaan heeft, is dat heel onrechtvaardig", erkende de analist. Hij voorziet een zware periode voor de scheidsrechter in de Nederlandse stadions, ondanks zijn huidige status bij de bond. "Dat is heel kwalijk, want hij is voor zijn leven beschadigd en wordt in ieder stadion uitgefloten en er wordt wat geroepen. Het is heel kwalijk. Tegenwoordig leven we in een wereld waar er op ieder incident hysterisch wordt gereageerd".