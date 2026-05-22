Vrouw van Stefan de Vrij voorkomt terugkeer naar Feyenoord

Een terugkeer van naar Feyenoord zit er komende zomer niet in. Volgens de doorgaans goed ingevoerde journalist Mounir Boualin is het de Moldavische vrouw de verdediger, Doina Turcanuvan, die een transfer naar De Kuip niet ziet zitten.

Dat stelt Boualin althans in het programma Transfermind van Soccernews: "Dat is nog steeds uitgesloten", zegt hij over een eventuele terugkeer van De Vrij naar zijn oude club Feyenoord. "Zijn vrouw wil niet naar Nederland. Dan moet je als man luisteren, hè", zegt de transferjournalist.

Feyenoord had De Vrij wel kunnen gebruiken, zeker als een routinier als Gernot Trauner deze zomer de deur in De Kuip achter zich laat. Het is nog onduidelijk of Feyenoord wel of niet met hem doorgaat.

Grieks avontuur?

Het wordt in ieder geval geen Feyenoord dus voor De Vrij, maar mogelijk wel een avontuur in Griekenland: "Er is interesse van Panathinaikos, de club waar Tonny Vilhena ook speelt", weet Boualin te melden. "Zij hebben zich al bij hem gemeld. En er lopen nog wat dingen vanuit Turkije, waar verschillende clubs De Vrij interessant vinden."

Het zou ook nog kunnen dat De Vrij langer bij Internazionale blijft. Hoewel er eerst werd gesuggereerd dat Inter niet met hem verder wil, zou een contractverlenging nu wel een optie kunnen zijn. Dat gaat dan wel gebeuren tegen minder goede voorwaarden: "Ze hebben laten weten dat ze hem toch een nieuw aanbod willen doen, dus hij kan eventueel blijven", zegt Boualin.