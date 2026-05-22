Vrouw van Stefan de Vrij voorkomt terugkeer naar Feyenoord

22 mei 2026, 12:19
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Een terugkeer van Stefan de Vrij naar Feyenoord zit er komende zomer niet in. Volgens de doorgaans goed ingevoerde journalist Mounir Boualin is het de Moldavische vrouw de verdediger, Doina Turcanuvan, die een transfer naar De Kuip niet ziet zitten.

Dat stelt Boualin althans in het programma Transfermind van Soccernews: "Dat is nog steeds uitgesloten", zegt hij over een eventuele terugkeer van De Vrij naar zijn oude club Feyenoord. "Zijn vrouw wil niet naar Nederland. Dan moet je als man luisteren, hè", zegt de transferjournalist.

Feyenoord had De Vrij wel kunnen gebruiken, zeker als een routinier als Gernot Trauner deze zomer de deur in De Kuip achter zich laat. Het is nog onduidelijk of Feyenoord wel of niet met hem doorgaat.

Grieks avontuur?

Het wordt in ieder geval geen Feyenoord dus voor De Vrij, maar mogelijk wel een avontuur in Griekenland: "Er is interesse van Panathinaikos, de club waar Tonny Vilhena ook speelt", weet Boualin te melden. "Zij hebben zich al bij hem gemeld. En er lopen nog wat dingen vanuit Turkije, waar verschillende clubs De Vrij interessant vinden."

Het zou ook nog kunnen dat De Vrij langer bij Internazionale blijft. Hoewel er eerst werd gesuggereerd dat Inter niet met hem verder wil, zou een contractverlenging nu wel een optie kunnen zijn. Dat gaat dan wel gebeuren tegen minder goede voorwaarden: "Ze hebben laten weten dat ze hem toch een nieuw aanbod willen doen, dus hij kan eventueel blijven", zegt Boualin.

MerelK
31 Reacties
578 Dagen lid
68 Likes
MerelK
"dan moet je als man luisteren" Wat een onzin? Waarom zou dat geen gelijkwaardig gesprek kunnen zijn waarbij zijn ambities worden afgewogen tegen wat goed is voor het gezin?

Stefan de Vrij

Stefan de Vrij
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 34 jaar (5 feb. 1992)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
10
0
2024/2025
Inter
26
3
2023/2024
Inter
25
1
2022/2023
Inter
27
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

