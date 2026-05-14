Slot bezweert: 'Alle reden om te geloven dat ik volgend seizoen trainer van Liverpool ben'

14 mei 2026, 11:01
Arne Slot
Foto: © liverpoolfc.com
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Arne Slot gaat er vanuit dat hij ook volgend seizoen hoofdtrainer van Liverpool is, zo zegt hij donderdag op een persconferentie. Na een prima debuutjaar maakt de oud-trainer van AZ en Feyenoord een bijzonder moeizaam tweede seizoen door, maar desondanks zegt Slot om twee redenen te geloven dat het komende zomer niet van een afscheid gaat komen.

Liverpool legde in Slots debuutjaar op indrukwekkende wijze beslag op de landstitel. Ondanks een transferzomer waarin The Reds honderden miljoenen euro's spendeerden, wil het in zijn tweede jaar echter niet vlotten. Met nog twee speelronden te gaan bezet Liverpool de vierde plaats in de Premier League, met een straatlengte achterstand op koploper Arsenal, dat nu twintig (!) punten meer heeft dan de regerend landskampioen. Het vasthouden van de huidige positie zou echter wel betekenen dat Liverpool volgend seizoen opnieuw uitkomt in de Champions League.

Liverpool eindigt het tweede seizoen onder Slot sowieso zonder eremetaal. In de Champions League werd de club in de kwartfinale uitgeschakeld door titelverdediger Paris Saint-Germain, in de FA Cup bleek Manchester City veel te sterk (4-0) en Crystal Palace, dat Liverpool afgelopen zomer ook al versloeg in de finale van de Community Shield, was verantwoordelijk voor de uitschakeling in het toernooi om de EFL-Cup (0-3).

Slot krijgt dan ook bakken kritiek vanuit de supporters. Na een lange periode van geruchten over een zomers vertrek (waarbij oud-speler Xabi Alonso als gedoodverfde opvolger werd gezien) lijkt het er echter steeds meer op dat de beleidsbepalers op Anfield het vertrouwen in de Nederlander behouden. De doorgaans goed geïnformeerde David Ornstein (The Athletic) liet recent echter weten dat er van een zomerse trainerswissel geen enkele sprake zou zijn.

Ook Slot gaat er vanuit dat hij aan mag blijven. "Ik denk niet dat ik dat in mijn eentje mag beslissen", zegt de Nederlandse trainer donderdag lachend, als hij er tijdens een persconferentie naar gevraagd wordt, "maar ik heb alle reden om aan te nemen dat ik volgend seizoen de trainer van Liverpool ben. Ten eerste omdat ik een doorlopend contract heb. En ten tweede vanwege alle gesprekken die we voeren."

Arne Slot

Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
2
Man City
36
43
77
3
Man Utd
36
15
65
4
Liverpool
36
12
59
5
Aston Villa
36
4
59
6
Bournemouth
36
4
55

