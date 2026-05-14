Janmaat vierkant achter Van Persie: 'Not done hoe hij als Feyenoord-legende wordt afgemaakt'

14 mei 2026, 11:31
Robin van Persie met als inzet Dary Janmaat
Foto: © Imago / Realtimes
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Robin van Persie verdient het om ook volgend seizoen als hoofdtrainer van Feyenoord op de bank te zitten. Dat zegt Daryl Janmaat, oud-Feyenoorder en voormalig ploeggenoot van Van Persie bij het Nederlands elftal, in gesprek met deze site. Janmaat stoort zich aan de felle kritiek die Van Persie dit seizoen over zich heen krijgt.

Afgelopen zondag speelde Feyenoord in de eigen Kuip met de nodige moeite gelijk tegen AZ (1-1). Omdat concurrent N.E.C. tegelijkertijd onderuitging bij FC Groningen (2-1) bleek het punt tegen de Alkmaarders uiteindelijk voldoende voor de Rotterdammers om de tweede plaats in de Eredivisie definitief veilig te stellen. Het 'Project Champions League' van Van Persie kreeg daarmee het gewenste eindresultaat.

Na een sterke seizoensstart leek Feyenoord dit seizoen in eerste instantie mee te kunnen gaan strijden om de landstitel. Vanaf eind oktober kwam de klad er echter in en holde het niveau van het veldspel achteruit, met volop puntverlies tot gevolg. Janmaat had dan ook weinig vertrouwen in een goede afloop, zo geeft hij toe: "Ik moet zeggen dat ik er een aantal maanden geleden ook wel een hard hoofd in had, toen hadden ze echt een hele slechte periode." Dat het uiteindelijk tóch lukte komt dan ook deels door de falende concurrentie: "Je zag het de laatste weken wel weer een beetje aankomen, want N.E.C. en Ajax verliezen ook gewoon punten", aldus Jammaat.

Van Persie sprak zich na het gelijkspel tegen AZ duidelijk uit over zijn toekomst: "Ik heb nog een contract voor volgend seizoen. Dat betekent dat ik ook volgend jaar de trainer van Feyenoord ben." Denkt Janmaat ook dat de clubleiding vertrouwen moet houden in Van Persie? "Ja, ik vind dat wel", zegt de oud-rechtsback. Janmaat heeft zich dit seizoen bovendien flink gestoord aan manier waarop Van Persie door het slijk is gehaald, onder meer door zijn eigen supporters. "Tuurlijk, je kan kritiek hebben op iemand. Maar als je ziet... Robin is echt een legende bij Feyenoord. Hoe hij is afgemaakt, ik vind dat eigenlijk soms not done. Hij begon natuurlijk heel goed, maar heeft ook veel blessures gehad. Natuurlijk kan het beter en moet het beter, zeker het spel. Maar uiteindelijk hebben ze de tweede plek, en uiteindelijk gaat het om het resultaat. Ik zou hem de kans geven, ik zou volgend jaar zeker met hem beginnen."

Het is voor Feyenoord goed dat Robin van Persie aanblijft

Weer een mooi interview.

Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

