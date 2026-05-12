Feyenoord hoopt Dévy Rigaux snel te kunnen verwelkomen als nieuwe technisch directeur, maar zijn komst is nog geen uitgemaakte zaak. Volgens De Telegraaf weet Club Brugge officieel nog van niets, en is een tegenvoorstel waarschijnlijk. Ook komt de krant met duidelijkheid over Robin van Persie.

'Rigaux kan tegenvoorstel verwachten'

Rigaux kan per 1 juli aan de slag als technisch directeur in De Kuip. Club Brugge heeft weliswaar via de media vernomen dat hij de belangrijkste kandidaat is bij Feyenoord, maar ‘heeft officieel nog geen informatie dat Rigaux vertrekt’. Dat zou komen doordat Rigaux tijdens de Belgische titelstrijd geen onrust wil creëren.

Mocht hij bekendmaken naar Feyenoord te willen, zal Blauw-Zwart vermoedelijk met een tegenvoorstel komen om Rigaux binnenboord te houden. Publiekelijk geeft de 38-jarige Belg geen commentaar op de belangstelling van Feyenoord. Hij beslist pas na de de titelstrijd over een mogelijke overstap naar Feyenoord.

Over de zoektocht naar een algemeen directeur bestaat meer zekerheid. Er staan ‘veel seinen op groen’ voor de komst van Robert Eenhoorn. “De verwachting binnen nagenoeg alle geledingen bij Feyenoord is dat beide partijen eruit gaan komen”, zo klinkt het.

Er wordt ook gewerkt aan een terugkeer van Giovanni van Bronckhorst, maar het is nog onzeker in welke rol. De assistent-trainer van Liverpool heeft op dit moment ook ‘geen tijd om zich uitgebreid met zijn oude club te bemoeien’, dus volgt pas later duidelijkheid over zijn toekomst.

'Ontslag Van Persie ondenkbaar'

De nieuwe kopstukken zullen nauw moeten samenwerken met Robin van Persie. Binnen de club wordt een ontslag. van de trainer als 'ondenkbaar' beschouwd, zo klinkt het. Met het veiligstellen van de tweede plaats heeft Van Persie genoeg krediet opgebouwd om het nieuwe seizoen in te mogen gaan. Zelf zei de trainer al stellig dat hij komend seizoen actief is bij Feyenoord.