Live voetbal

Feyenoord neemt helder standpunt in over toekomst Robin van Persie

12 mei 2026, 08:03   Bijgewerkt: 08:09
Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Feyenoord hoopt Dévy Rigaux snel te kunnen verwelkomen als nieuwe technisch directeur, maar zijn komst is nog geen uitgemaakte zaak. Volgens De Telegraaf weet Club Brugge officieel nog van niets, en is een tegenvoorstel waarschijnlijk. Ook komt de krant met duidelijkheid over Robin van Persie.

'Rigaux kan tegenvoorstel verwachten'

Rigaux kan per 1 juli aan de slag als technisch directeur in De Kuip. Club Brugge heeft weliswaar via de media vernomen dat hij de belangrijkste kandidaat is bij Feyenoord, maar ‘heeft officieel nog geen informatie dat Rigaux vertrekt’. Dat zou komen doordat Rigaux tijdens de Belgische titelstrijd geen onrust wil creëren.

Artikel gaat verder onder video

Mocht hij bekendmaken naar Feyenoord te willen, zal Blauw-Zwart vermoedelijk met een tegenvoorstel komen om Rigaux binnenboord te houden. Publiekelijk geeft de 38-jarige Belg geen commentaar op de belangstelling van Feyenoord. Hij beslist pas na de de titelstrijd over een mogelijke overstap naar Feyenoord.  

Over de zoektocht naar een algemeen directeur bestaat meer zekerheid. Er staan ‘veel seinen op groen’ voor de komst van Robert Eenhoorn. “De verwachting binnen nagenoeg alle geledingen bij Feyenoord is dat beide partijen eruit gaan komen”, zo klinkt het.

Er wordt ook gewerkt aan een terugkeer van Giovanni van Bronckhorst, maar het is nog onzeker in welke rol. De assistent-trainer van Liverpool heeft op dit moment ook ‘geen tijd om zich uitgebreid met zijn oude club te bemoeien’, dus volgt pas later duidelijkheid over zijn toekomst.

'Ontslag Van Persie ondenkbaar'

De nieuwe kopstukken zullen nauw moeten samenwerken met Robin van Persie. Binnen de club wordt een ontslag. van de trainer als 'ondenkbaar' beschouwd, zo klinkt het. Met het veiligstellen van de tweede plaats heeft Van Persie genoeg krediet opgebouwd om het nieuwe seizoen in te mogen gaan. Zelf zei de trainer al stellig dat hij komend seizoen actief is bij Feyenoord.

Het is voor Feyenoord goed dat Robin van Persie aanblijft

Laden...
204 stemmen

➡️ Meer over Feyenoord

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord

Feyenoord gaat de Champions League in, ondanks zwakke vertoning tegen AZ

  • zo 10 mei, 18:42
  • 10 mei 18:42
  • 12
Jeremiah St Juste

St. Juste krijgt de volle laag na respectloos gedrag: 'Feyenoord, grijp in'

  • zo 3 mei, 20:39
  • 3 mei 20:39
  • 13
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in Sittard en zet grote stap richting definitieve tweede plek

  • zo 3 mei, 16:34
  • 3 mei 16:34
  • 19
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
231 Reacties
667 Dagen lid
506 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Met het behalen van de CL-ticket heeft Robin als trainer van Feyenoord wel een levenslang contract verdiend.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
231 Reacties
667 Dagen lid
506 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Met het behalen van de CL-ticket heeft Robin als trainer van Feyenoord wel een levenslang contract verdiend.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws