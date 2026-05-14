Telegraaf: 'Transfervrije Sierhuis in belangstelling drie Eredivisieclubs'

14 mei 2026, 12:00
Kaj Sierhuis
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Kaj Sierhuis heeft over belangstelling niets te klagen. De Telegraaf onthult dat drie Eredivisieclubs interesse hebben in de spits van Fortuna Sittard, die komende zomer transfervrij op te pikken is.

Het gaat volgens verslaggever Jeroen Kapteijns van de ochtendkrant om 'vrijwel de volledige subtop van de Eredivisie', om specifiek te zijn FC Utrecht, N.E.C. en FC Twente - oftewel de huidige nummers zeven, vier en drie van de ranglijst. Daarnaast zou Sierhuis, die eerder een weinig succesvol avontuur beleefde bij het Franse Stade Reims, ook in de belangstelling staan van 'meerdere buitenlandse clubs'.

De 28-jarige Sierhuis is bezig aan zijn derde seizoen bij Fortuna, dat hem in de zomer van 2023 voor zo'n 500 duizend euro wegplukte bij Reims. Sindsdien was de bij Ajax opgeleide spits goed voor 29 doelpunten in 77 officiële duels namens de Limburgers. Dit seizoen staat de teller in de Eredivisie alweer op 12 goals, waarmee Sierhuis zich in de kijker heeft gespeeld van bovengenoemde clubs.

Bij FC Utrecht is Sierhuis volgens Kapteijns in beeld vanwege het verwachte vertrek van Sébastien Haller én de ernstige blessure van Noah Ohio, die afgelopen winterstop werd verhuurd aan het Spaanse Real Valladolid. Twente is op zijn beurt op zoek naar een vervanger van Ricky van Wolfswinkel, die zijn loopbaan na het lopende seizoen beëindigt. Bij N.E.C. komt ook een plek vrij in de selectie, aangezien huurling Danilo komende zomer terugkeert naar zijn eigenlijke werkgever Rangers FC.

1 reactie
Als. Ik Ajax of Feyenoord was zou ik hem transfervrij oppikken. Als hij fit is dan is het een meer dan aardige spits. Bij Ajax zal hij meer doelpunten maken dat een Dolberg.

Kaj Sierhuis

Kaj Sierhuis
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 28 jaar (27 apr. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
29
12
2024/2025
Fortuna
11
1
2023/2024
Fortuna
31
12
2023/2024
Reims
-
-

