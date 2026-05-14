Oranje-opponent Tunesië krijgt goed nieuws: regering-Trump ziet af van borgsom

Tunesië, komende zomer op het WK een van de tegenstanders van Nederland, krijgt een maand voor de start van het toernooi goed nieuws van de Amerikaanse regering onder leiding van president Donald Trump. De strenge visumregels voor spelers, stafleden én supporters worden aanzienlijk versoepeld.

Het tegengaan van immigratie is een van de speerpunten van de regering-Trump. In het kader daarvan werden in januari van dit jaar beperkende visumregels afgekondigd voor in totaal vijftig landen, waarvan er vijf komende zomer uitkomen op het WK dat in Canada, de Verenigde Staten en Mexico wordt gehouden. Behalve Tunesië gaat het om Algerije, Kaapverdië, Senegal en Ivoorkust.

Om een visum voor de VS te kunnen verkrijgen, dienen inwoners van bovenstaande landen sinds het ingaan van de nieuwe regels een borgsom tussen de 5.000 en 15.000 dollar te betalen, die zij terugkrijgen zodra ze het land voor het verlopen van hun visum weer verlaten. Dat maakte het bezoeken van het WK praktisch onmogelijk voor supporters, aangezien het gemiddelde maandsalaris in Tunesië bijvoorbeeld onder de 400 dollar ligt. De borgsom is óók verplicht voor spelers, stafleden en andere bondsofficials van de genoemde landen.

De VS heeft de visumregels echter versoepeld voor WK-gangers, zo meldt onder meer beIN Sports. Het Amerikaanse State Department (Ministerie van Binnenlandse Zaken) ziet af van de borgsommen voor spelers en andere delegatieleden van de betreffende landen, ook supporters die reeds een wedstrijdticket hebben én zich hebben ingeschreven voor een visum hoeven het bedrag niet te betalen.