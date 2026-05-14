Lineker spreekt schande van cruciale VAR-ingreep in Schotse titelstrijd

De titelstrijd in Schotland is nog niet gestreden dankzij een controversieel VAR-besluit bij de wedstrijd tussen Motherwell en Celtic. Laatstgenoemde club kreeg woensdagavond in extremis een discutabele strafschop, waardoor Hearts de champagne nog niet kan ontkurken. Onder meer Gary Lineker spreekt er schande van.

Hearts is bezig aan een historisch seizoen in het Schotse Premiership. De club leek woensdagavond, tijdens de voorlaatste speelronde, een grote stap naar de landstitel te gaan zetten. Zelf won Hearts gemakkelijk van Falkirk (3-0), terwijl de enige overgebleven concurrent Celtic op bezoek bij Motherwell vlak voor tijd de 2-2 van Liam Gordon incasseerde.

Diep in de blessuretijd van Motherwell - Celtic werd scheidsrechter John Beaton echter door de VAR van dienst, Andrew Dallas, naar het scherm geroepen. De videoscheidsrechter had waargenomen dat Motherwell-speler Sam Nicholson bij een kopduel in eigen zestien hands zou hebben gemaakt. Hoewel uit de beelden toch echt lijkt te blijken dat Nicholson de bal wel degelijk wegkopte, besloot Beaton de bal op de stip te leggen. Kelechi Iheanacho zette zich achter de bal en faalde niet: 2-3.

Hearts-trainer Derek McInnes steekt zijn woede over het penalty-moment niet onder stoelen of banken. "Dit is walgelijk. Het lijkt alsof iedereen tegen ons is. Ik denk niet dat het een penalty was. Dit is zó slecht, het lijkt erop dat Celtic het cadeau heeft gekregen. Ze hebben wel heel veel geluk gehad", sprak de coach voor de camera's van Sky Sports. Lineker schrijft op X: "Dit is misschien wel de slechtste VAR-beslissing die ik ooit heb gezien (en er is veel concurrentie). Buitengewoon, gezien het grote belang", aldus de voormalig Engels international en gewezen BBC-presentator.

Door de zege komt Celtic op 69 punten uit 37 wedstrijden, eentje minder dan koploper Hearts. Komende zaterdag treffen beide clubs elkaar tijdens de laatste speelronde op het Celtic Park in Glasgow, waar de titelstrijd dus in een rechtstreeks duel zal worden beslist. Had Celtic woensdagavond gelijkgespeeld, dan had Hearts zelfs bij een nederlaag met twee doelpunten verschil in de laatste speelronde de eerste landstitel sinds 1960 voor zich op kunnen eisen. Nu moet de club minimaal gelijkspelen om dat huzarenstukje te voltooien.

Het Schotse voetbal wordt al jaren gedomineerd door de twee topclubs uit Glasgow, Rangers FC en Celtic. De laatste keer dat een andere club dan de twee grootmachten beslag legde op de landstitel, was in het seizoen 1984/85, toen het Aberdeen van toenmalig trainer Sir Alex Ferguson er met het kampioenschap vandoor ging.