'Feyenoord bereikt principeakkoord met Robert Eenhoorn'

Feyenoord heeft een principeakkoord bereikt met Robert Eenhoorn, zo weet Feyenoord Transfermarkt te melden op X. De gewezen AZ-bestuurder zou op korte termijn aangekondigd moeten worden als nieuwe algemeen directeur, in die functie zou Eenhoorn de opvolger van Dennis te Kloese worden.

Te Kloese combineerde de afgelopen seizoenen de functie van algemeen én technisch directeur bij Feyenoord. De bestuurder kondigde vorige maand aan na 4,5 jaar te gaan vertrekken; inmiddels heeft hij bij het Mexicaanse CF Monterrey een nieuwe uitdaging gevonden. Per 1 juli zal Te Kloese daar aan de slag gaan als Presidente Deportivo.

Feyenoord zal na het vertrek van Te Kloese niet langer met een dubbelfunctie werken. Voor de technische portefeuille zet de club naar verluidt in op Dévy Rigaux (Club Brugge), terwijl Eenhoorn dus de nieuwe algemeen directeur moet worden. De in Rotterdam geboren oud-tophonkballer beschikt over een ruime ervaring in het voetbal: tussen 2014 en 2024 fungeerde Eenhoorn als algemeen directeur van AZ.

Feyenoord Transfermarkt maakt melding van een princiepakkoord tussen Feyenoord en Eenhorn. "De overeenkomst tussen de club en de nieuwe algemeen directeur wordt op dit moment opgesteld. Binnenkort de aankondiging", zo valt te lezen.