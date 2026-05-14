'Feyenoord bereikt principeakkoord met Robert Eenhoorn'

Feyenoord heeft een principeakkoord bereikt met Robert Eenhoorn, zo weet Feyenoord Transfermarkt te melden op X. De gewezen AZ-bestuurder zou op korte termijn aangekondigd moeten worden als nieuwe algemeen directeur, in die functie zou Eenhoorn de opvolger van Dennis te Kloese worden.
Te Kloese combineerde de afgelopen seizoenen de functie van algemeen én technisch directeur bij Feyenoord. De bestuurder kondigde vorige maand aan na 4,5 jaar te gaan vertrekken; inmiddels heeft hij bij het Mexicaanse CF Monterrey een nieuwe uitdaging gevonden. Per 1 juli zal Te Kloese daar aan de slag gaan als Presidente Deportivo.
Feyenoord zal na het vertrek van Te Kloese niet langer met een dubbelfunctie werken. Voor de technische portefeuille zet de club naar verluidt in op Dévy Rigaux (Club Brugge), terwijl Eenhoorn dus de nieuwe algemeen directeur moet worden. De in Rotterdam geboren oud-tophonkballer beschikt over een ruime ervaring in het voetbal: tussen 2014 en 2024 fungeerde Eenhoorn als algemeen directeur van AZ.
Feyenoord Transfermarkt maakt melding van een princiepakkoord tussen Feyenoord en Eenhorn. "De overeenkomst tussen de club en de nieuwe algemeen directeur wordt op dit moment opgesteld. Binnenkort de aankondiging", zo valt te lezen.
De slapende reus ontwaakt langzaam weer uit zijn slaap. Voor de derde keer in vier jaar tijd is Champions League voetbal behaald. Buitenlandse media raken opnieuw enthousiast van de terugkeer van Feyenoord op het hoogste niveau.. dat doet ook het Nederlandse voetbal goed. Ook bestuurlijk lijken er stappen gezet te worden. De komst van Robert Eenhoorn voelt als een duidelijk signaal. Een bestuurder die bekendstaat om zijn harde maar duidelijke aanpak, structuur en het bouwen van een professionele organisatie. Waar sommige concurrenten nog altijd teren op het verleden, ontstaat er in Rotterdam steeds meer een cultuur van topsportmentaliteit en ambitie. Topkandidaten zoals Eenhoorn lijken weer open te staan voor Feyenoord. Niet als tussenstation, maar als een serieuze sportieve keuze. De Kuip voelt opnieuw als een plek waar iets groeit. Een ontwikkeling waarin Feyenoord niet langer verrast door succes, maar succes begint af te dwingen. De slapende reus ontwaakt.
Fijn dat deze vacature gevuld is voor de start van de zomerstop. Als dit ook lukt met de TD functie, zou het helemaal top zijn. Dan kunnen ze ruim voor het nieuwe seizoen al aan het werk. Ik denk dat ze namelijk meer dan genoeg te doen hebben deze zomer.
