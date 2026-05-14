'Feyenoord bereikt principeakkoord met Robert Eenhoorn'

14 mei 2026, 09:22   Bijgewerkt: 09:30
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Feyenoord heeft een principeakkoord bereikt met Robert Eenhoorn, zo weet Feyenoord Transfermarkt te melden op X. De gewezen AZ-bestuurder zou op korte termijn aangekondigd moeten worden als nieuwe algemeen directeur, in die functie zou Eenhoorn de opvolger van Dennis te Kloese worden.

Te Kloese combineerde de afgelopen seizoenen de functie van algemeen én technisch directeur bij Feyenoord. De bestuurder kondigde vorige maand aan na 4,5 jaar te gaan vertrekken; inmiddels heeft hij bij het Mexicaanse CF Monterrey een nieuwe uitdaging gevonden. Per 1 juli zal Te Kloese daar aan de slag gaan als Presidente Deportivo.

Feyenoord zal na het vertrek van Te Kloese niet langer met een dubbelfunctie werken. Voor de technische portefeuille zet de club naar verluidt in op Dévy Rigaux (Club Brugge), terwijl Eenhoorn dus de nieuwe algemeen directeur moet worden. De in Rotterdam geboren oud-tophonkballer beschikt over een ruime ervaring in het voetbal: tussen 2014 en 2024 fungeerde Eenhoorn als algemeen directeur van AZ.

Feyenoord Transfermarkt maakt melding van een princiepakkoord tussen Feyenoord en Eenhorn. "De overeenkomst tussen de club en de nieuwe algemeen directeur wordt op dit moment opgesteld. Binnenkort de aankondiging", zo valt te lezen.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

De slapende reus ontwaakt langzaam weer uit zijn slaap. Voor de derde keer in vier jaar tijd is Champions League voetbal behaald. Buitenlandse media raken opnieuw enthousiast van de terugkeer van Feyenoord op het hoogste niveau.. dat doet ook het Nederlandse voetbal goed. Ook bestuurlijk lijken er stappen gezet te worden. De komst van Robert Eenhoorn voelt als een duidelijk signaal. Een bestuurder die bekendstaat om zijn harde maar duidelijke aanpak, structuur en het bouwen van een professionele organisatie. Waar sommige concurrenten nog altijd teren op het verleden, ontstaat er in Rotterdam steeds meer een cultuur van topsportmentaliteit en ambitie. Topkandidaten zoals Eenhoorn lijken weer open te staan voor Feyenoord. Niet als tussenstation, maar als een serieuze sportieve keuze. De Kuip voelt opnieuw als een plek waar iets groeit. Een ontwikkeling waarin Feyenoord niet langer verrast door succes, maar succes begint af te dwingen. De slapende reus ontwaakt.

avatar

Fijn dat deze vacature gevuld is voor de start van de zomerstop. Als dit ook lukt met de TD functie, zou het helemaal top zijn. Dan kunnen ze ruim voor het nieuwe seizoen al aan het werk. Ik denk dat ze namelijk meer dan genoeg te doen hebben deze zomer.

avatar

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

