Donyell Malen maakt definitief de overstap van Aston Villa naar AS Roma. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano op X.
De 27-jarige Malen verkaste in de winterstop van het huidige seizoen op huurbasis van de Premier League naar de Serie A. Bij Roma kent de Oranje-international een bijzonder productieve tweede seizoenshelft. In de achttien wedstrijden die hij sinds zijn komst speelde, was Malen liefst veertien keer trefzeker.
Afgelopen weekend maakte Malen er nog twee tegen Parma. Op de topscorerslijst van de Italiaanse competitie bezet hij daardoor inmiddels met 13 doelpunten de gedeelde tweede plaats met voormalig FC Utrecht-spits Anastasios Douvikas (Como) en Marcus Thuram (Internazionale), alleen diens ploeggenoot Lautaro Martínez vond het net nóg vaker (17 keer).
Romano schrijft op X dat Roma de koopoptie in het huurcontract met Aston Villa inmiddels officieel heeft geactiveerd. Malen verkast daardoor voor 25 miljoen euro definitief naar de Giallorossi. De optie was actief sinds Roma zich plaatste voor Europees voetbal, schrijft de Italiaan. Met nog twee speelronden te gaan staat de club met 67 punten op de vijfde plaats in de Serie A, die recht geeft op een plek in de groepsfase van de Europa League. Het gat met de nummers drie (Juventus, 68 punten) en vier (AC Milan, ook 67 punten) is echter dusdanig klein dat ook een startbewijs voor de Champions League nog haalbaar lijkt. De nummers één tot en met vier van de ranglijst plaatsen zich rechtstreeks voor de competitiefase van het miljardenbal.
Mooie stap voor hem! Ben benieuwd of hij deze productiviteit volgend seizoen weet te herhalen, en dan nog een laatste stap omhoog weet te zetten.
