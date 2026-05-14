Roma activeert koopoptie Malen: Oranje-international maakt miljoenentransfer

14 mei 2026, 07:47
Donyell Malen viert een van zijn drie treffers bij AS Roma - Pisa
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Donyell Malen maakt definitief de overstap van Aston Villa naar AS Roma. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano op X.

De 27-jarige Malen verkaste in de winterstop van het huidige seizoen op huurbasis van de Premier League naar de Serie A. Bij Roma kent de Oranje-international een bijzonder productieve tweede seizoenshelft. In de achttien wedstrijden die hij sinds zijn komst speelde, was Malen liefst veertien keer trefzeker.

Afgelopen weekend maakte Malen er nog twee tegen Parma. Op de topscorerslijst van de Italiaanse competitie bezet hij daardoor inmiddels met 13 doelpunten de gedeelde tweede plaats met voormalig FC Utrecht-spits Anastasios Douvikas (Como) en Marcus Thuram (Internazionale), alleen diens ploeggenoot Lautaro Martínez vond het net nóg vaker (17 keer).

Romano schrijft op X dat Roma de koopoptie in het huurcontract met Aston Villa inmiddels officieel heeft geactiveerd. Malen verkast daardoor voor 25 miljoen euro definitief naar de Giallorossi. De optie was actief sinds Roma zich plaatste voor Europees voetbal, schrijft de Italiaan. Met nog twee speelronden te gaan staat de club met 67 punten op de vijfde plaats in de Serie A, die recht geeft op een plek in de groepsfase van de Europa League. Het gat met de nummers drie (Juventus, 68 punten) en vier (AC Milan, ook 67 punten) is echter dusdanig klein dat ook een startbewijs voor de Champions League nog haalbaar lijkt. De nummers één tot en met vier van de ranglijst plaatsen zich rechtstreeks voor de competitiefase van het miljardenbal.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Mooie stap voor hem! Ben benieuwd of hij deze productiviteit volgend seizoen weet te herhalen, en dan nog een laatste stap omhoog weet te zetten.

Donyell Malen

Donyell Malen
AS Roma
Team: Roma
Leeftijd: 27 jaar (19 jan. 1999)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Roma
16
13
2025/2026
Aston Villa
21
4
2024/2025
Dortmund
14
3
2024/2025
Aston Villa
14
3

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Inter
36
54
85
2
Napoli
36
18
70
3
Juventus
36
29
68
4
Milan
36
18
67
5
Roma
36
24
67

