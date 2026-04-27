ontvangt maandagavond grote complimenten aan tafel bij Rondo. De spits van AS Roma was zaterdag goed voor een doelpunt en assist tegen Bologna (0-2 zege) en verkeert in topvorm sinds hij in januari op huurbasis overkwam van Aston Villa.

Malen opende de score tegen Bologna in de zevende minuut. “Hoe hij de bal ook weer meeneemt, zo snel en kort raken… Je mag het niet vergelijken, maar ik denk dan aan Ronaldo, de dikke Ronaldo”, zegt Ronald de Boer.

Youri Mulder weet dat Malen zich goed leent voor een bepaalde tactiek. “Met hem kun je supergoed het omschakelvoetbal spelen. Hij gaat al lopen zodra je de bal verovert.”

“Hij had ook een prachtig stiftje, dat net niet erin ging”, vult De Boer aan. “Maar deze jongen is lekker in vorm.” Theo Janssen concludeert dat Malen ‘toch gewoon de eerste spits’ moet zijn van Oranje, waarop De Boer antwoordt: “Dat denk ik wel.”

Malen was in 16 officiële wedstrijden voor Roma al goed voor 12 doelpunten en 2 assists. Hij speelde 51 interlands voor het Nederlands elftal, waarin hij 13 doelpunten maakte.

Donyell Malen heeft slechts 7 minuten nodig voor doelpunt nummer 𝟏𝟏 van het seizoen voor Roma! 🧡#ZiggoSport #SerieA #BolognaRoma — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 25, 2026