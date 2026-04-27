Ronald de Boer denkt aan Ronaldo bij beelden van Malen

27 april 2026, 21:31
Ronald de Boer
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Donyell Malen ontvangt maandagavond grote complimenten aan tafel bij Rondo. De spits van AS Roma was zaterdag goed voor een doelpunt en assist tegen Bologna (0-2 zege) en verkeert in topvorm sinds hij in januari op huurbasis overkwam van Aston Villa.

Malen opende de score tegen Bologna in de zevende minuut. “Hoe hij de bal ook weer meeneemt, zo snel en kort raken… Je mag het niet vergelijken, maar ik denk dan aan Ronaldo, de dikke Ronaldo”, zegt Ronald de Boer.

Youri Mulder weet dat Malen zich goed leent voor een bepaalde tactiek. “Met hem kun je supergoed het omschakelvoetbal spelen. Hij gaat al lopen zodra je de bal verovert.”

“Hij had ook een prachtig stiftje, dat net niet erin ging”, vult De Boer aan. “Maar deze jongen is lekker in vorm.” Theo Janssen concludeert dat Malen ‘toch gewoon de eerste spits’ moet zijn van Oranje, waarop De Boer antwoordt: “Dat denk ik wel.”

Malen was in 16 officiële wedstrijden voor Roma al goed voor 12 doelpunten en 2 assists. Hij speelde 51 interlands voor het Nederlands elftal, waarin hij 13 doelpunten maakte.

Donyell Malen

AS Roma
Team: Roma
Leeftijd: 27 jaar (19 jan. 1999)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Roma
14
11
2025/2026
Aston Villa
21
4
2024/2025
Dortmund
14
3
2024/2025
Aston Villa
14
3

