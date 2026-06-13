moet zijn spel in het Nederlands elftal snel aanpassen, oordeelt Wim Kieft. De oud-international is in aanloop naar de WK-kraker tegen Japan hard voor de spelverdeler van FC Barcelona. Waar bondscoach Ronald Koeman zich totaal niet druk maakt om randzaken en lichte blessures in de selectie, is het stroperige middenveld voor Kieft wél een groot punt van zorg.

Op papier heeft Oranje met Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en Frenkie de Jong een middenveld van absolute wereldklasse staan, maar in de praktijk loopt het nog voor geen meter. Vooral de rol van De Jong roept irritatie op bij Kieft. De sterspeler riep na de laatste oefenduels dat hij de bal pas sneller kan afspelen als er meer beweging om hem heen is.

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Kieft is in zijn column dan ook meedogenloos voor de oud-Ajacied: "Je begrijpt wat Frenkie zegt, maar hij geeft toch sterk de indruk dat hij het ook heel belangrijk vindt dat hijzelf veel aan de bal komt." De manier waarop de middenvelder vervolgens de aanval opzet, werkt volgens de oud-spits veel te vertragend. "Vaak gaat hij er dan mee lopen en dan gebeurt er gewoon te weinig." Kieft eist dan ook dat De Jong aanstaande zondag veel dichter op de aanvallers gaat spelen, zodat hij met beslissende steekballen kan strooien.

Gekte rondom 'flutwedstrijdjes'

Naast de serieuze zorgen om het middenveld, kijkt Kieft met grote verbazing naar de algemene gekte in Nederland rondom het naderende WK. De onrust die in het land heerst over het matige spel is volgens hem zwaar overdreven. "Als international van het Nederlands elftal leef je in de weken voor een eerste wedstrijd op een WK in een hele andere wereld dan de buitenwacht", legt Kieft uit.

Hij prijst bondscoach Ronald Koeman, die alle ruis bij zijn spelers weghoudt en zich focust op de absolute hoofdzaak: winnen van Japan. Kieft lacht de landelijke paniek dan ook weg: "Eigenlijk gaat het allemaal dus nog over het grote niets, of over twee flutwedstrijdjes tegen Algerije en Oezbekistan."

Geen paniek om Verbruggen

Volgens Wim Kieft wordt de lichte blessure van Bart Verbruggen door de media overdreven. Als Verbruggen niet fit genoeg is, kan Ronald Koeman volgens hem eenvoudig een andere keeper naar voren schuiven. “Het is niet zo dat we een keeper van het kaliber Hans van Breukelen of Edwin van der Sar missen als Verbruggen niet op tijd fit is."