Engeland getroffen door diefstal in WK-kamp

De voorbereiding van de Engelse nationale ploeg op het WK in de Verenigde Staten is ruw verstoord door een inbraak. Dieven hebben toegeslagen in het basiskamp van de ploeg, waarbij onder meer voetbalschoenen, officiële toernooiballen en analyseapparatuur zijn buitgemaakt. De Engelse voetbalbond heeft inmiddels bevestigd dat de lokale politie een onderzoek is gestart naar de verdwenen spullen van de federatie en de spelers.

De diefstal vond plaats uit een busje dat het trainingsmateriaal naar het Swope Soccer Village in Kansas City moest vervoeren. Naast ballen en schoenen zijn er ook massagetafels en trainingsuitrustingen ontvreemd. De politie van de staat Missouri is ingeschakeld om de daders op te sporen. Een woordvoerder van de ordediensten in Kansas City bevestigde de zaak met een korte verklaring over een 'mogelijke diefstal van materiaal uit een teamvoertuig dat is toegekomen in Kansas City'.

Valse start voor ploeg van Tuchel

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Voor de selectie van bondscoach Thomas Tuchel betekent het incident een valse start van de laatste toernooifase. De Three Lions begonnen begin juni aan hun voorbereiding met een stage in West Palm Beach in Florida om te wennen aan de Amerikaanse omstandigheden. Zaterdag maakt de ploeg de oversteek naar hun definitieve basiskamp in Kansas City, waar later op de dag de eerste training op het programma staat. De Engelse bond hoopt in samenwerking met de politie de gestolen spullen alsnog te recupereren, zodat deze oefensessie doorgang kan vinden.