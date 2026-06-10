Slechte voorbode voor het WK: oefenwedstrijd Engeland uitgesteld

De oefeninterland tussen Engeland en Costa Rica in Orlando heeft vandaag vertraging opgelopen door extreme weersomstandigheden. Onafhankelijk journalist Henry Winter meldt vanuit het stadion dat de aftrap met twee uur is uitgesteld vanwege onweer en zware regenval. Volgens de Britse verslaggever slaat het noodweer daarmee voor het eerst toe in de aanloop naar het wereldkampioenschap.

In Florida is momenteel sprake van hevige stortbuien en blikseminslagen. Hoewel de temperatuur rond de dertig graden schommelt, ligt de gevoelstemperatuur door de hoge luchtvochtigheid een stuk hoger. Op sociale media gaan foto's rond van een ondergelopen veld. Winter schetste de situatie op X met een knipoog: "Win de toss en speel met het getijde mee in de eerste helft". De Amerikaanse veiligheidsprotocollen schrijven voor dat een duel onmiddellijk wordt stilgelegd of uitgesteld zodra er bliksem wordt gedetecteerd binnen een straal van acht mijl rond de speellocatie.

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De Engelse voetbalbond heeft na een grondige veldinspectie besloten dat de wedstrijd nu wordt afgetrapt om elf uur Nederlandse tijd. Aanwezige supporters hebben het advies gekregen om de onoverdekte tribunes te verlaten. Op de grote LED-schermen in het stadion wordt de waarschuwing getoond om direct een schuilplaats te zoeken. De veiligheid van de spelers en het publiek krijgt van de organisatie momenteel de hoogste prioriteit.

Voor de ploeg van bondscoach Thomas Tuchel vormt het treffen met Costa Rica de laatste test voordat de groepsfase van het eindtoernooi begint. De Duitse trainer gaf eerder aan dat deze oefenwedstrijd cruciaal is voor het bepalen van zijn definitieve basisopstelling. Volgende week woensdag start de WK-campagne voor de Britten met een duel tegen Kroatië in Texas.

England v Costa Rica pic.twitter.com/jUWFNWjYqg — Henry Winter (@henrywinter) June 10, 2026