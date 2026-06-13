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Feyenoord maakt haast: dubbelslag in de maak bij Nice en Westerlo

13 juni 2026, 10:48
Devy Rigaux
Foto: © Feyenoord ONE
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Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Feyenoord staat volgens FR12 op het punt om toe te slaan op de transfermarkt, zo meldt het medium zaterdagochtend. De Rotterdammers hopen op zeer korte termijn twee versterkingen te presenteren. Technisch manager Dévy Rigaux is momenteel in drukke onderhandelingen met OGC Nice en KVC Westerlo over de komst van Charles Vanhoutte en Nacho Ferri.

Feyenoord heeft Vanhoutte (27) bovenaan het verlanglijstje staan voor het middenveld. De Belgische controleur moet in De Kuip voor leiderschap en balans gaan zorgen. De club heeft zich al officieel gemeld bij OGC Nice. De Fransen willen meewerken aan een transfer, maar vragen logischerwijs wel een flinke transfersom voor de middenvelder die nog vastligt tot 2029. Volgens FootballTransfers is de middenvelder maar liefst zeven miljoen euro waard, waardoor Feyenoord diep in de buidel moet tasten.

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Daarnaast moet Nacho Ferri de nieuwe aanwinst voor de spits worden. De 21-jarige Spanjaard heeft een topseizoen achter de rug in België, waar hij elf keer scoorde voor Westerlo. Ferri heeft al een persoonlijk voorstel van Feyenoord op zak en wil dolgraag naar Rotterdam. De clubs moeten nog wel tot een akkoord komen, maar Feyenoord verwacht dat de deal snel rond is.

Drie talenten naar FC Dordrecht

Ondertussen is Feyenoord ook druk bezig met de verhuur van spelers. Middenvelder Seung-gyun Bae vertrekt zeer waarschijnlijk opnieuw op huurbasis naar FC Dordrecht. Hij speelde daar afgelopen seizoen ook al en mag zich nu nog een jaar langer ontwikkelen in de Keuken Kampioen Divisie.

Eerder deze week werden ook de talenten Ayoub Ouarghi en Lucas Gardenier al naar Dordrecht gestuurd. De verwachting is dat het bij deze drie spelers blijft. De overige talenten moeten namelijk bij Feyenoord Onder 21 blijven. Die ploeg staat komend seizoen onder leiding van Adrie Poldervaart en moet vol gaan voor promotie.

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Charles Vanhoutte

Charles Vanhoutte
OGC Nice
Team: Nice
Leeftijd: 27 jaar (16 sep. 1998)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nice
26
0
2025/2026
R. Union SG
5
0
2024/2025
R. Union SG
33
1
2023/2024
R. Union SG
39
1

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