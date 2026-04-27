Zian Flemming naar voren geschoven als mogelijke vervanger Xavi Simons

27 april 2026, 21:03
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Xavi Simons werd alom gezien als een zekerheidje in de WK-selectie van Oranje, maar door zijn deelname kan sinds zondagavond een streep. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler heeft een ernstige knieblessure opgelopen. Zijn absentie betekent ook een plek voor iemand anders, dus is het de vraag wie nu mag hopen op het WK.

In het programma Voetbalpraat wordt de naam van Zian Flemming geopperd. De 27-jarige aanvaller van Burnley heeft nog geen ervaring bij het Nederlands elftal. “Je kunt ook een andere speler uit Engeland halen. Als je dan toch een aanvaller zoekt: Zian Flemming”, zegt voetbalcommentator Leo Driessen.

Driessen wijst op de negen doelpunten die Flemming dit seizoen heeft gemaakt in de Premier League, waaronder een treffer tegen Nottingham Forest (4-1 nederlaag) ruim een week geleden. “Hij scoorde weer. En hij is fit en sterk. Als er één wegvalt, zou ik toch zeker aan deze speler denken.”

Kenneth Perez kijkt niet op van de suggestie. “Als mensen Bryan Linssen naar voren schuiven, kun je dat zeker ook bij Flemming doen.” Journalist Willem Vissers stipt aan: “Je hebt aanvallers nodig. En Zian Flemming is wel een beweeglijke speler. Hij is een beetje uit beeld verdwenen. Hij behoedde Fortuna Sittard voor degradatie door op miraculeuze wijze met een kopbal de bal uit het doel te houden tegen NEC.”

“Hij speelde een paar jaar bij Millwall. Dan ben je wel een beetje uit beeld”, weet de voetbalverslaggever van De Volkskrant. “Dat was niet eens in de hoogste klasse van Engeland. Nu met Burnley gepromoveerd, ja, maar weer onderaan. Tien doelpunten is heel knap, maar in een elftal dat altijd verdedigend speelt. Heel anders dan bij het Nederlands elftal. Maar na Donyell Malen is hij wel degene met de meeste doelpunten in het buitenland.”

Zie je in Zian Flemming een potentiële Oranje-speler?

Zian Flemming

Burnley
Leeftijd: 27 jaar (1 aug. 1998)
Positie: AM, A (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Burnley
25
9
2024/2025
Millwall
0
0
2023/2024
Millwall
46
7
2022/2023
Millwall
43
15

