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Jerry de Jong (61), oud-international en vader van Nigel de Jong, overleden

15 juni 2026, 09:32
Jerry de Jong
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Jerry de Jong is op 61-jarige leeftijd overleden, zo maakt de KNVB bekend. De voormalig verdediger speelde tussen 1990 en 1991 drie keer voor het Nederlands elftal. Jerry de Jong was de vader van Nigel de Jong, de huidige directeur topvoetbal bij de bond.

De Jong werd in 1964 geboren in het Surinaamse Paramaribo en doorliep zijn jeugdopleiding bij AZ, waar hij nooit een duel in het eerste elftal speelde. In Nederland kwam de verdediger uit voor Telstar, MVV, PSV, sc Heerenveen, FC Eindhoven en FC Groningen. Ook kwam De Jong een seizoen uit voor het Franse SM Caen.

In zijn tijd in Eindhoven wist hij twee landstitels en een KNVB Beker te winnen. Ook wist hij een oproep van Rinus Michels voor Oranje te verdienen. In totaal kwam De Jong drie keer in actie voor de nationale ploeg.

Zoon Nigel (41) is momenteel werkzaam als directeur topvoetbal van de KNVB. Zondag was de oud-middenvelder nog aanwezig in Dallas, waar het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd van het WK speelde. Tegen Japan eindigde het in 2-2.

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