Live voetbal

Valentijn Driessen hekelt uitspraak van Virgil van Dijk: ‘Ben jij nou de leider?’

15 juni 2026, 10:17
Valentijn Driessen
Foto: © Talpa
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor Virgil van Dijk na afloop van Nederland - Japan (2-2). De aanvoerder van Oranje zag er volgens de verslaggever niet goed uit bij de tweede tegentreffer, maar Van Dijk focuste zich na de wedstrijd eerst op wat er mis ging bij de eerste goal. Als leider had de verdediger de hand eerst in eigen boezem moeten steken, aldus Driessen.

Van Dijk was zondagavond belangrijk voor Oranje met de 1-0, maar bij de 2-2 van Japan in de slotfase liet hij zich kloppen in de lucht door Koki Ogawa. Na afloop van de wedstrijd richtte de verdediger zich echter vooral op de eerste tegentreffer. Dit leidt tot grote ergernis bij Driessen, zo maakt hij duidelijk in een video van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

“Als ik Virgil van Dijk was, de aanvoerder, de captain, de voorganger van het hele gebeuren, de leider, zou ik eerst naar mezelf kijken”, foetert de verslaggever. “Ik zou die momenten naar voren halen. Niet dat iemand bij de eerste goal van Japan toevallig de verkeerde kant staat te dekken. Het schot gaat in de korte hoek en die had geblokkeerd kunnen worden.”

Vooral het feit dat dit het eerste is waar Van Dijk over begon, schiet bij Driessen in het verkeerde keelgat. “Dan denk ik: ben jij nou de leider? Dan geef je eerst even de schuld aan iemand anders, terwijl je zelf ook niet vrijuit gaat bij die laatste goal van Japan.”

➡️ Meer Oranje nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • Gisteren, 23:55
  • Gisteren, 23:55
  • 15
NEDUZB

Teruglezen: zo won Oranje tóch van Oezbekistan, ondanks dompers voor Verbruggen en Til

  • ma 8 juni, 22:55
  • 8 jun. 22:55
  • 13
Rode kaart voor Guus Til bij Nederland - Oezbekistan

Tiental Oranje grijpt winst in blessuretijd in laatste test voor het WK

  • ma 8 juni, 22:52
  • 8 jun. 22:52
  • 13
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Japan

2 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
38
6
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Zweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Nederland
1
0
1
4
Tunesië
1
-4
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws