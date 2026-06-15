Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor na afloop van Nederland - Japan (2-2). De aanvoerder van Oranje zag er volgens de verslaggever niet goed uit bij de tweede tegentreffer, maar Van Dijk focuste zich na de wedstrijd eerst op wat er mis ging bij de eerste goal. Als leider had de verdediger de hand eerst in eigen boezem moeten steken, aldus Driessen.

Van Dijk was zondagavond belangrijk voor Oranje met de 1-0, maar bij de 2-2 van Japan in de slotfase liet hij zich kloppen in de lucht door Koki Ogawa. Na afloop van de wedstrijd richtte de verdediger zich echter vooral op de eerste tegentreffer. Dit leidt tot grote ergernis bij Driessen, zo maakt hij duidelijk in een video van De Telegraaf.

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“Als ik Virgil van Dijk was, de aanvoerder, de captain, de voorganger van het hele gebeuren, de leider, zou ik eerst naar mezelf kijken”, foetert de verslaggever. “Ik zou die momenten naar voren halen. Niet dat iemand bij de eerste goal van Japan toevallig de verkeerde kant staat te dekken. Het schot gaat in de korte hoek en die had geblokkeerd kunnen worden.”

Vooral het feit dat dit het eerste is waar Van Dijk over begon, schiet bij Driessen in het verkeerde keelgat. “Dan denk ik: ben jij nou de leider? Dan geef je eerst even de schuld aan iemand anders, terwijl je zelf ook niet vrijuit gaat bij die laatste goal van Japan.”