Nederland speelde zondagavond gelijk met 2-2 tegen Japan. De openingswedstrijd van Oranje op het WK was niet alleen op het veld spannend, maar leverde ook een heel bijzonder beeld op langs de zijlijn. De Japanse bondscoach Hajime Moriyasu had namelijk een wel heel opvallende manier gevonden om met zijn spelers te communiceren: een groot tactiekbord.

Voor veel trainers in het topvoetbal is het een herkenbaar en frustrerend probleem. Het stadion zit vol, de supporters maken enorm veel lawaai en spelers die aan de andere kant van het veld staan, kunnen je onmogelijk horen. Schreeuwen of fluiten heeft dan weinig zin als je snel de tactiek wilt aanpassen. De Japanners lieten tegen het Nederlands elftal een slimme oplossing zien.

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Tijdens de wedstrijd verscheen bondscoach Moriyasu, of een van zijn stafleden, regelmatig met een groot bord langs de lijn. Op beelden van de zender TyC Sports was goed te zien hoe deze methode werkte. In plaats van ingewikkelde tekeningen of namen, stonden er grote cijfers op het bord. Soms ging het om zwarte getallen, zoals een 45 of een 1, en op andere momenten werden er opvallende rode cijfers omhooggehouden.

De technische staf van Japan riep eerst naar het veld om de aandacht van de eigen spelers te trekken. Zodra de blikken richting de dug-out gingen, werd het grote bord getoond.

Via deze geheime kleur- en cijfercodes wist de hele Japanse ploeg in één oogopslag precies wat er moest gebeuren of hoe de formatie moest worden aangepast. Voor de spelers van Oranje en de Nederlandse staf was het tegelijkertijd onmogelijk om te ontcijferen wat de nummers inhielden. Het bleek een handige en vooral effectieve truc van de Japanners, die mede dankzij deze manier een knap punt wist over te houden aan het duel met Nederland.