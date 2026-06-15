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Koevermans haalt uit naar Van Basten: 'Zijn we helemaal gek geworden?'

15 juni 2026, 11:48
Marco van Basten
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Danny Koevermans haalt stevig uit naar Marco van Basten vanwege de kritiek die hij uit op Virgil van Dijk. In het programma WK Praat van ESPN begrijpt Koevermans weinig van de harde woorden van Van Basten over de aanvoerder. Kraay jr. ergert zich ondertussen aan de Britse media, die volgens hem te snel van mening veranderen.

De analisten begonnen met een beoordeling van Micky van de Ven. Perez gaf de verdediger een 6,5. "Hij is heel snel, maar hij staat wel vaak verkeerd", vond Perez. Over Ryan Gravenberch was iedereen aan tafel wél superenthousiast. De middenvelder kreeg een dikke 7,5. "Hij maakt het heel makkelijk voor Frenkie de Jong. Gravenberch heeft dit seizoen de meeste dribbels bij Liverpool. Het is echt een baas.", Zegt Hans Kraay.

Boos op Marco van Basten

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De sfeer veranderde snel toen de kritiek op Virgil van Dijk ter sprake kwam. Van Dijk krijgt in Nederland vaak te horen dat hij geen echte leider is, vooral van Marco van Basten bij Ziggo Sport. Koevermans is die negativiteit helemaal zat.

"Hij krijgt best wel veel kritiek. Maar zijn wij nou helemaal gek geworden met z'n allen?", vroeg Koevermans zich hardop af. "Dat is ontstaan bij mensen van een andere zender. Het is echt ongelooflijk." Toen tafelgenoten vroegen of hij Marco van Basten bedoelde, was het antwoord duidelijk: "Ja. Het is toch ongelooflijk? Hij is al jarenlang de leider van Oranje. En dan zeggen ze dat hij geen leiderskwaliteiten heeft? Het is bizar dat ze dat roepen."

"Engelse media draaien veel te snel"

Hans Kraay verbaast zich ook over de kranten in Engeland. Volgens hem wisselen de analisten daar véél te snel van mening over de verdediger van Liverpool.

"Na vijf wedstrijden dit seizoen was hij volgens de Engelse analisten de allerbeste centrale verdediger die er óóit in de Premier League heeft gelopen. Maar na elf wedstrijden was hij ineens weer de allerslechtste en kon hij zogenaamd niet met ruimte in zijn rug spelen. Wij moeten dat gekke sentiment in Nederland niet overnemen. Van Dijk is en blijft gewoon een absolute wereldtopper."

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Jopie14
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Jopie14
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
397 Reacties
131 Dagen lid
448 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

van Dijk is over the hill. Of mag je dat niet zeggen?

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Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
38
6
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
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Zweden
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