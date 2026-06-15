Koevermans haalt uit naar Van Basten: 'Zijn we helemaal gek geworden?'

Danny Koevermans haalt stevig uit naar Marco van Basten vanwege de kritiek die hij uit op . In het programma WK Praat van ESPN begrijpt Koevermans weinig van de harde woorden van Van Basten over de aanvoerder. Kraay jr. ergert zich ondertussen aan de Britse media, die volgens hem te snel van mening veranderen.

De analisten begonnen met een beoordeling van Micky van de Ven. Perez gaf de verdediger een 6,5. "Hij is heel snel, maar hij staat wel vaak verkeerd", vond Perez. Over Ryan Gravenberch was iedereen aan tafel wél superenthousiast. De middenvelder kreeg een dikke 7,5. "Hij maakt het heel makkelijk voor Frenkie de Jong. Gravenberch heeft dit seizoen de meeste dribbels bij Liverpool. Het is echt een baas.", Zegt Hans Kraay.

Boos op Marco van Basten

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De sfeer veranderde snel toen de kritiek op Virgil van Dijk ter sprake kwam. Van Dijk krijgt in Nederland vaak te horen dat hij geen echte leider is, vooral van Marco van Basten bij Ziggo Sport. Koevermans is die negativiteit helemaal zat.

"Hij krijgt best wel veel kritiek. Maar zijn wij nou helemaal gek geworden met z'n allen?", vroeg Koevermans zich hardop af. "Dat is ontstaan bij mensen van een andere zender. Het is echt ongelooflijk." Toen tafelgenoten vroegen of hij Marco van Basten bedoelde, was het antwoord duidelijk: "Ja. Het is toch ongelooflijk? Hij is al jarenlang de leider van Oranje. En dan zeggen ze dat hij geen leiderskwaliteiten heeft? Het is bizar dat ze dat roepen."

"Engelse media draaien veel te snel"

Hans Kraay verbaast zich ook over de kranten in Engeland. Volgens hem wisselen de analisten daar véél te snel van mening over de verdediger van Liverpool.

"Na vijf wedstrijden dit seizoen was hij volgens de Engelse analisten de allerbeste centrale verdediger die er óóit in de Premier League heeft gelopen. Maar na elf wedstrijden was hij ineens weer de allerslechtste en kon hij zogenaamd niet met ruimte in zijn rug spelen. Wij moeten dat gekke sentiment in Nederland niet overnemen. Van Dijk is en blijft gewoon een absolute wereldtopper."