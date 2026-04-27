Xavi Simons mist WK: 'De kans is me afgenomen'

mist het WK in de zomer. De spelmaker, goed voor 34 interlands, bevestigt op Instagram dat hij een ernstige knieblessure heeft opgelopen in dienst van Tottenham Hotspur.

"Ze zeggen dat het leven hard kan zijn, en vandaag voelt dat ook zo", schrijft Simons, die eerder op de zondagavond al zijn posts verwijderde van Instagram. "Mijn seizoen is abrupt tot stilstand gekomen en ik probeer nog te bevatten wat er is gebeurd. Eerlijk gezegd ben ik er kapot van. Het voelt allemaal zo onwerkelijk."

"Alles wat ik wilde, was strijden voor mijn team. En nu is die kans me afgenomen… net als het WK. Mijn land vertegenwoordigen deze zomer… weg", treurt Simons. "Het zal tijd kosten om dit een plek te geven, maar ik blijf de best mogelijke teamgenoot die ik kan zijn. Ik twijfel er niet aan dat we dit samen te boven komen."

"Ik ga dit pad nu bewandelen, gedreven door geloof, met kracht, met veerkracht en vertrouwen, terwijl ik de dagen aftel tot ik weer op het veld sta", schrijft hij tot slot.

Simons liep na 56 minuten spelen een knieblessure op tijdens de wedstrijd tussen Wolverhampton Wanderers en Tottenham (0-1). Hij werd op het veld verzorgd, maar moest uiteindelijk met een brancard van het veld af.