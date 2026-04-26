Xavi Simons doet drastische ingreep na knieblessure

heeft een rigoureuze ingreep gedaan op sociale media. De spelmaker van Tottenham Hotspur heeft al zijn foto’s verwijderd van zijn Instagram-account, nadat hij zaterdag geblesseerd raakte.

Simons liep na 56 minuten spelen een knieblessure op tijdens de wedstrijd tussen Wolverhampton Wanderers en Tottenham (0-1). Hij werd op het veld verzorgd, maar moest uiteindelijk met een brancard van het veld af. Een WK met Oranje komt nu op de tocht te staan, al hoopt men natuurlijk dat de blessure meevalt.

Later gingen er opvallende beelden rond van de aftocht van Simons. Bij het verlaten van het veld moest Simons een rondje maken langs het veld om bij de kleedkamers te komen. Een Wolverhampton-fan ging helemaal los en noemde hem onder andere 'a fucking wanker'. De Nederlander liet dat niet gebeuren en riep tot drie keer toe 'fuck you'.

Tottenham won het duel uiteindelijk wel door een laat doelpunt van João Palhinha. Een belangrijke driepunter in de strijd tegen degradatie, al deden de concurrenten ook goede zaken. West Ham won thuis van Everton, terwijl Nottingham Forest Sunderland met 0-5 versloeg. Door die resultaten staan de Spurs nog altijd in de degradatiezone, met nog vier wedstrijden te spelen.

Het verwijderen van foto's op Instagram, en daarmee ook in één klap de belangrijke reactiemogelijkheid, gebeurt regelmatig als voetballers massaal worden bekritiseerd op sociale media. Het is niet duidelijk waarom Simons ervoor koos, al kreeg jij vorige week ook de nodige kritiek op een Instagram-post.