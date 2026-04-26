Zwaar geblesseerde Xavi Simons gaat confrontatie aan met supporter

26 april 2026, 06:55
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Xavi Simons beleefde zaterdag een moeilijke middag. De Oranje-international verliet zondag rond het uur ogenschijnlijk zwaar geblesseerd het veld bij de wedstrijd Wolves - Tottenham (0-1). Vervolgens kreeg hij het met een fan aan de stok.

Simons liep na 56 minuten spelen een knieblessure op in een duel. Hij werd op het veld verzorgd, maar moest uiteindelijk met een brancard van het veld af. Een WK met Oranje komt nu op de tocht te staan, al hoopt men natuurlijk dat de blessure meevalt.

Bij het verlaten van het veld moest Simons een rondje maken langs het veld om bij de kleedkamers te komen. Een Wolverhampton-fan ging helemaal los en noemde hem onder andere 'a fucking wanker'. De Nederlander liet dat niet gebeuren en riep tot drie keer toe 'fuck you'. Waarom de supporter voor deze reactie koos, is onduidelijk.

Tottenham won het duel uiteindelijk wel door een laat doelpunt van Joao Palhinha. Een belangrijke driepunter in de strijd tegen degradatie, al deden de concurrenten ook goede zaken. West Ham won thuis van Everton, terwijl Nottingham Forest Sunderland met 0-5 versloeg. Door die resultaten staan de Spurs nog altijd in de degradatiezone, met nog vier wedstrijden te spelen.

Xavi Simons

Xavi Simons
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 23 jaar (21 apr. 2003)
Positie: AM (C), M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Leipzig
1
0
2025/2026
Spurs
28
2
2024/2025
Leipzig
25
10
2023/2024
Leipzig
32
8

Meer info

