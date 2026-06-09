Grote wijziging verwacht in WK-opstelling Oranje

Kenneth Perez weet het zeker: is tijdens de eerste wedstrijd van het WK de eerste spits van het Nederlands elftal. Dat vertelt de analist maandagavond in het programma Voetbalpraat van ESPN.

Memphis maakte maandagavond geen minuten bij de officiële interland van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan. De spits maakte zijn opwachting bij de reserves, aangezien Memphis nog niet volledig fit lijkt te zijn na zijn blessure. Koeman koos dan ook opnieuw voor Donyell Malen als spits van Oranje. Alleen liet Malen voor de tweede keer op rij grote kansen missen.

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Perez denkt dat Koeman dit aan het denken zal zetten: "Ik denk dat Memphis gewoon eerste spits wordt dit WK. Of hij tegen Japan ook al zal spelen? Ja. Trainers gaan toch twijfelen omdat Malen die kansen mist. Die kansen van hem, dat is echt irritant voor een coach."

Arnold Bruggink gelooft niet dat Koeman deze keuze zal maken. Hij verwacht dat Malen, en anders Brobbey, de spits van Oranje wordt gedurende dit WK: "Koeman heeft toch ook gezien hoe Memphis de vorige inviel tegen Algerije, dat het geen optie is nu?"