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Grote wijziging verwacht in WK-opstelling Oranje

9 juni 2026, 08:22
Training van het Nederlands elftal
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Kenneth Perez weet het zeker: Memphis Depay is tijdens de eerste wedstrijd van het WK de eerste spits van het Nederlands elftal. Dat vertelt de analist maandagavond in het programma Voetbalpraat van ESPN.

Memphis maakte maandagavond geen minuten bij de officiële interland van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan. De spits maakte zijn opwachting bij de reserves, aangezien Memphis nog niet volledig fit lijkt te zijn na zijn blessure. Koeman koos dan ook opnieuw voor Donyell Malen als spits van Oranje. Alleen liet Malen voor de tweede keer op rij grote kansen missen.

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Perez denkt dat Koeman dit aan het denken zal zetten: "Ik denk dat Memphis gewoon eerste spits wordt dit WK. Of hij tegen Japan ook al zal spelen? Ja. Trainers gaan toch twijfelen omdat Malen die kansen mist. Die kansen van hem, dat is echt irritant voor een coach."

Arnold Bruggink gelooft niet dat Koeman deze keuze zal maken. Hij verwacht dat Malen, en anders Brobbey, de spits van Oranje wordt gedurende dit WK: "Koeman heeft toch ook gezien hoe Memphis de vorige inviel tegen Algerije, dat het geen optie is nu?"

Wie moet volgens jou de eerste spits van Oranje zijn tijdens het WK?

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Kicker
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Laat Brobbey het maar proberen. Malen is geen natuurlijke spits, Depay is ver over de houdbaarheidsdatum en Weghorst hoort thuis te zitten.

jwnb
17 Reacties
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jwnb
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Wissel Summerville ook maar direct. Die brengt helemaal niks. Malen eventueel naar links. Wie er ook in de spits komt, ik probeer het te accepteren want niemand uit de selctie is geschikt.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
369 Reacties
695 Dagen lid
820 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Laat Brobbey het maar proberen. Malen is geen natuurlijke spits, Depay is ver over de houdbaarheidsdatum en Weghorst hoort thuis te zitten.

jwnb
17 Reacties
1.218 Dagen lid
63 Likes
jwnb
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wissel Summerville ook maar direct. Die brengt helemaal niks. Malen eventueel naar links. Wie er ook in de spits komt, ik probeer het te accepteren want niemand uit de selctie is geschikt.

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Meer nieuws

Nederland - Oezbekistan

2 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Meer info

Donyell Malen

Donyell Malen
AS Roma
Team: Roma
Leeftijd: 27 jaar (19 jan. 1999)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Roma
18
14
2025/2026
Aston Villa
21
4
2024/2025
Dortmund
14
3
2024/2025
Aston Villa
14
3

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

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