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Ronald Koeman hekelt één persoon na wanvertoning van Nederlands elftal

9 juni 2026, 07:50   Bijgewerkt: 08:02
Ronald Koeman hekelt één persoon na wanvertoning van Nederlands elftal
Foto: © NOS
5 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Ronald Koeman is totaal niet te spreken over het optreden van de Amerikaanse scheidsrechter Alyssa Pennington. De arbiter speelde maandagavond een hoofdrol in de oefeninterland tussen het Nederlands elftal en Oezbekistan (2-1).

Oranje zegevierde maandag in New York in een uiterst opmerkelijk oefenduel. De wedstrijd stond niet zozeer in het teken van goed voetbal, maar werd vooral gekenmerkt door opvallende momenten. Zo kreeg Nederland maar liefst twee strafschoppen toegekend, evenals een directe rode kaart. Tegelijkertijd leek de arbitrage een zuivere rode kaart voor Oezbekistan over het hoofd te zien.

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Bondscoach Ronald Koeman gaf na afloop van de wedstrijd in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg van de NOS aan dat hij niet blij was met het optreden van scheidsrechter Pennington. "Als je ziet wat voor schop Summerville krijgt en dat is alleen maar een penalty, en je geeft iemand die per ongeluk een bal op zijn arm krijgt een rode kaart... Het is niet te hopen dat dit het niveau is van de scheidsrechters op het komende toernooi", verzucht Koeman.

Niveau van Oranje

Zelf zal hij hopen dat het Nederlands elftal ook nog niet op het niveau zit waarop het tijdens het WK moet acteren. Oranje kwam slechts delen van de wedstrijd aardig voor de dag. "We kregen in de eerste helft twee of drie grote kansen, we creëren kansen maar hebben moeite met doelpunten maken. Als je naar de afgelopen twee wedstrijden kijkt, moeten wij drie of vier veldgoals maken. Maar laten we ervan uitgaan dat we dat zondag doen."

Koeman kon na afloop nog geen duidelijkheid verschaffen over de inzetbaarheid van doelman Bart Verbruggen tegen Japan. De goalie viel maandagavond uit na een ongelukkige val. "Het is afwachten. Hij heeft een tik gehad op zijn heup en het is wachten hoe de reactie daarop is. Daar kan ik verder nog niets op zeggen."

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Koeman moet naar zichzelf kijken. Je krijgt Oranje niet aan het voetballen. Het wordt tijd dat je vertrekt.

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Het schoolreisje ging even niet zoals gepland.. de scheidsrechter moet het ontgelden.. waar is de rode loper tegen Oezbekistan?

Gusa
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Dit voedt alleen maar het complete gemis aan zelfreflectie binnen de selectie. Je hoorde het ook direct na de wedstrijd doorklinken in het interview met Van Dijk. Er wordt niet of nauwelijks in de spiegel gekeken.

Jopie14
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Ik hekel Ronald Koeman. De slechtste bondscoach aller tijden.

Baggio
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
369 Reacties
695 Dagen lid
820 Likes
Kicker
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  • 4
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Koeman moet naar zichzelf kijken. Je krijgt Oranje niet aan het voetballen. Het wordt tijd dat je vertrekt.

21
1.003 Reacties
214 Dagen lid
2.871 Likes
21
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Het schoolreisje ging even niet zoals gepland.. de scheidsrechter moet het ontgelden.. waar is de rode loper tegen Oezbekistan?

Gusa
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Gusa
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Dit voedt alleen maar het complete gemis aan zelfreflectie binnen de selectie. Je hoorde het ook direct na de wedstrijd doorklinken in het interview met Van Dijk. Er wordt niet of nauwelijks in de spiegel gekeken.

Jopie14
361 Reacties
125 Dagen lid
422 Likes
Jopie14
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Ik hekel Ronald Koeman. De slechtste bondscoach aller tijden.

Baggio
146 Reacties
867 Dagen lid
669 Likes
Baggio
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aLTIJD EXCUSES ZOEKEN VOOR ZIJN EIGEN FALEN

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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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