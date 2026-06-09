Ronald Koeman is totaal niet te spreken over het optreden van de Amerikaanse scheidsrechter Alyssa Pennington. De arbiter speelde maandagavond een hoofdrol in de oefeninterland tussen het Nederlands elftal en Oezbekistan (2-1).

Oranje zegevierde maandag in New York in een uiterst opmerkelijk oefenduel. De wedstrijd stond niet zozeer in het teken van goed voetbal, maar werd vooral gekenmerkt door opvallende momenten. Zo kreeg Nederland maar liefst twee strafschoppen toegekend, evenals een directe rode kaart. Tegelijkertijd leek de arbitrage een zuivere rode kaart voor Oezbekistan over het hoofd te zien.

Artikel gaat verder onder video

Bondscoach Ronald Koeman gaf na afloop van de wedstrijd in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg van de NOS aan dat hij niet blij was met het optreden van scheidsrechter Pennington. "Als je ziet wat voor schop Summerville krijgt en dat is alleen maar een penalty, en je geeft iemand die per ongeluk een bal op zijn arm krijgt een rode kaart... Het is niet te hopen dat dit het niveau is van de scheidsrechters op het komende toernooi", verzucht Koeman.

Niveau van Oranje

Zelf zal hij hopen dat het Nederlands elftal ook nog niet op het niveau zit waarop het tijdens het WK moet acteren. Oranje kwam slechts delen van de wedstrijd aardig voor de dag. "We kregen in de eerste helft twee of drie grote kansen, we creëren kansen maar hebben moeite met doelpunten maken. Als je naar de afgelopen twee wedstrijden kijkt, moeten wij drie of vier veldgoals maken. Maar laten we ervan uitgaan dat we dat zondag doen."

Koeman kon na afloop nog geen duidelijkheid verschaffen over de inzetbaarheid van doelman Bart Verbruggen tegen Japan. De goalie viel maandagavond uit na een ongelukkige val. "Het is afwachten. Hij heeft een tik gehad op zijn heup en het is wachten hoe de reactie daarop is. Daar kan ik verder nog niets op zeggen."