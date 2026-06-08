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Kijkers spreken schande van NOS tijdens Nederland - Oezbekistan

8 juni 2026, 22:11
NOS testbeeld
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

De besloten oefeninterland tussen het Nederlands elftal en Oezbekistan in New York zorgt maandagavond voor veel ergernis en verbazing bij televisiekijkers. Waar in de eerste helft vooral opvallende vogelgeluiden de aandacht trokken, kampte de uitzending na rust ook met haperende beelden. Op sociale media wordt het duel inmiddels gekscherend bestempeld als een 'meme-wedstrijd'.

Omdat de wedstrijd op verzoek van de lokale autoriteiten en de KNVB zonder publiek wordt afgewerkt, is de sfeer rondom de laatste test voor de WK-groepsfase pover. Door het ontbreken van supportersgeluiden zijn alleen fluitende vogels en aanwijzingen van de coaches te horen. Dit leidde tijdens het eerste bedrijf al tot tientallen reacties van kijkers die zich afvroegen of ze soms "in de Avifauna" zaten.

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Na rust verplaatste de irritatie zich van het geluid naar de beeldkwaliteit. NOS-presentator Sjoerd van Ramshorst waarschuwde de kijkers in de rust al dat het beeld niet meer helemaal soepel liep. Vanuit de omroep is er nog geen officiële verklaring gegeven voor de technische storingen.

Op X regende het vervolgens klachten en cynische opmerkingen over de haperende verbinding. "Kunnen de special effects uitgezet worden?", schreef een kijker, terwijl een ander droogjes wees op een "beeld met zenuwtrek". Ook het technische falen van de NOS werd sterk bekritiseerd. "2026: we zetten mensen op de maan… maar fatsoenlijke beelden van een voetbalwedstrijd naar de andere kant van de wereld sturen lukt niet", klonk het. Een relativerende kijker zag er juist de humor wel van in: "Een haperend beeld, dat zijn wij van generatie X wel gewend. Back to memory lane;)".

Terwijl Oranje op het veld aan de leiding gaat door een benutte strafschop van Cody Gakpo, gaat het online gesprek nauwelijks over voetbal. De samenloop van het lege stadion, de vogelgeluiden en de technische storingen zorgt ervoor dat de randverschijnselen het duel volledig overschaduwen. "Dit is echt de grootste meme-wedstrijd die ik ooit gezien heb", vatte een kijker de algehele verwarring treffend samen.

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