Kijkers Nederland-Oezbekistan verbijsterd: 'Spelen we in Avifauna?'

De oefeninterland tussen het Nederlands elftal en Oezbekistan maakt de tongen los bij de televisiekijkers. Niet zozeer het spel van de ploeg houdt de gemoederen bezig, maar vooral het gebrek aan sfeer en de nadrukkelijk aanwezige vogelgeluiden trekken de aandacht. Omdat het duel achter gesloten deuren wordt afgewerkt, horen kijkers op de achtergrond voortdurend vogels fluiten.

De laatste wedstrijd in aanloop naar het wereldkampioenschap wordt gespeeld in het Icahn Stadium in New York. De KNVB besloot in overleg met de lokale autoriteiten om geen publiek toe te laten bij deze ontmoeting, mede vanwege de beperkte capaciteit van de atletiekaccommodatie. Door het ontbreken van supporters op de tribunes is de communicatie tussen de spelers en coaches zeer goed hoorbaar, maar klinken dus ook de omgevingsgeluiden luid door in de huiskamers.

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Op X stromen de reacties over de opmerkelijke geluidsband al snel binnen. Veel volgers trekken de vergelijking met de coronaperiode, toen het voetbal eveneens in lege stadions plaatsvond en randgeluiden veel prominenter aanwezig waren. "Wat in de coronaperiode zijn dit voor omstandigheden?", vraagt kijker Mika Schmetz zich hardop af. Ook Joey Steegh moet terugdenken aan die tijd: "Ik mis de gesimuleerde stadiongeluiden, net als in de corona-periode."

Voor een aanzienlijk deel van het televisiepubliek vormt het gefluit de grootste bron van ergernis tijdens de live-uitzending van de NOS. "Kunnen de vogeltjes achter het commentaar worden uitgezet?", schrijft Joost van der Wegen. Een andere kijker oordeelt nog harder over het besloten duel: "Sorry, maar hier kan je echt niet naar kijken. Met dat kut vogelgefluit." Dennis Rijntjes vat de sfeerloze entourage, die door critici al werd bestempeld als een veredelde trainingswedstrijd, treffend samen: "Wat is dit joh. Hoor zelfs vogeltjes fluiten. Exact één NYPD-auto op de achtergrond en verder helemaal niets. Saaaaiii!"

De meest opvallende reactie komt van het account CoinWatchNL, dat een directe link legt met het bekende vogelpark in Alphen aan den Rijn. "Spelen we in de Avifauna?", klinkt het met een knipoog. Waar de Oranje-internationals op het veld op zoek zijn naar een goed resultaat in hun laatste test voor het WK start, is het voorlopig vooral de klinische omgeving in de Verenigde Staten die de boventoon voert. Zoals X-gebruiker Maarten het verwoordt: "Amerika is duidelijk geen voetballand.. wat is dit voor sfeerloze zooi."

Spelen we in de Avifauna? #neduzb — CoinWatchNL (@cryptonews11032) June 8, 2026

Kunnen de vogeltjes (?) achter het commentaar worden uitgezet? #neduzb #NPO3 — Joost van der Wegen (@JoostvdWegen) June 8, 2026

Wanneer speelde Oranje voor het laatst een interland waarbij je de vogels hoorde fluiten @sportzeloot? #neduzb — Johan van Boven (@johanvanboven) June 8, 2026

Amerika is duidelijk geen voetballand.. wat is dit voor sfeerloze zooi #NEDUZB — Maarten 🍿 ☻ (@Crackykun) June 8, 2026

Wat in de coronaperiode zijn dit voor omstandigheden?#NEDUZB — Mika (@MikaSchmetz) June 8, 2026

Wat is dit joh. Hoor zelfs vogeltjes fluiten. Exact één NYPD auto op de achtergrond en verder helemaal niets. Saaaaiii! #neduzb — Dennis (@D_Rijntjes) June 8, 2026