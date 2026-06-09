Ongekende blamage voor Oranje-reserves tegen Oezbekistan

De reserves van het Nederlands elftal hebben maandagavond een uiterst slechte beurt gemaakt. Een oefenduel tegen de B-garnituur van Oezbekistan ging namelijk met 1-2 verloren. maakte het enige doelpunt namens Oranje.

Nadat de basiself van het Nederlands elftal ondanks de 2-1 winst maandagavond al had teleurgesteld tegen Oezbekistan, deden de reserves dat nog eens dunnetjes over. Oranje verloor zelfs van de reserveploeg van de nummer vijftig van de FIFA-ranglijst. Er werden twee helften van dertig minuten gespeeld, waarin Nederland uiteindelijk aan het kortste eind trok.

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Het Nederlands elftal trad in de besloten oefenwedstrijd aan met onder anderen Nathan Aké, Mats Wieffer, Teun Koopmeiners en Memphis Depay. Laatstgenoemde speelde volgens het Algemeen Dagblad de volledige wedstrijd.

De doelpunten vielen pas na rust. Azizbek Amonov zette Oezbekistan op voorsprong, waarna Wieffer namens Oranje voor de gelijkmaker zorgde. Uiteindelijk bepaalde Avazbek Ulmasaliev de eindstand op 1-2.