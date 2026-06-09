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Ongekende blamage voor Oranje-reserves tegen Oezbekistan

9 juni 2026, 07:30
Ronald Koeman
Foto: © Imago/realtimes
7 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

De reserves van het Nederlands elftal hebben maandagavond een uiterst slechte beurt gemaakt. Een oefenduel tegen de B-garnituur van Oezbekistan ging namelijk met 1-2 verloren. Mats Wieffer maakte het enige doelpunt namens Oranje.

Nadat de basiself van het Nederlands elftal ondanks de 2-1 winst maandagavond al had teleurgesteld tegen Oezbekistan, deden de reserves dat nog eens dunnetjes over. Oranje verloor zelfs van de reserveploeg van de nummer vijftig van de FIFA-ranglijst. Er werden twee helften van dertig minuten gespeeld, waarin Nederland uiteindelijk aan het kortste eind trok.

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Het Nederlands elftal trad in de besloten oefenwedstrijd aan met onder anderen Nathan Aké, Mats Wieffer, Teun Koopmeiners en Memphis Depay. Laatstgenoemde speelde volgens het Algemeen Dagblad de volledige wedstrijd.

De doelpunten vielen pas na rust. Azizbek Amonov zette Oezbekistan op voorsprong, waarna Wieffer namens Oranje voor de gelijkmaker zorgde. Uiteindelijk bepaalde Avazbek Ulmasaliev de eindstand op 1-2.

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Dit Nederlands elftal is al jaren een onsamenhangend geheel. Er is nooit echt een team van gemaakt. De beste ploegen bestaan niet alleen uit ervaren spelers, maar uit een mix van talent, ervaring, automatismen en onderlinge chemie. Spelers moeten elkaar aanvoelen en versterken. Koeman heeft daar jarenlang de tijd voor gehad. In plaats van een duidelijke speelwijze en vaste automatismen zien we vooral dezelfde spelers terugkeren die het grootste deel van het seizoen geblesseerd zijn geweest, aangevuld met wat snuffelstages.. Louis van Gaal koos tenminste nog voor spelers die in vorm zijn. Alle jeugd die nu in vorm is moet plaatsmaken voor Weghorst, Depay etc.

Kaozz
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Kaozz
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Die gasten willen op vakantie en hebben helemaal geen zin in een WK. En de trainer weet ze niet te raken. Het is een inspiratieloos setje

Joost55
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Joost55
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Fantasieloos, inspiratieloos, gedemotiveerd, onsamenhangend als je er geen zin in hebt en liever op vakantie gaat dan dit toernooi te spelen zeg het dan gewoon eerlijk. Nu zitten er spelers thuis die maar al te graag zo'n toernooi hadden willen spelen. Nederland zet zichzelf voor de hele wereld voor schut met dit stelletje verwende internationals. Als coach moet je eerste vraag zijn heb je er zin in ben je nog gemotiveerd na een lang seizoen? Zo nee dan kan je beter een speler meenemen die wel over die kwaliteiten beschikt.

Ajeto!
674 Reacties
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Ajeto!
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Het is gewoon taktiek van Koeman om deze laatste wedstrijden als een dweil voor de dag te komen. Puur zand in de ogen strooien van andere landen om dan de leeuw te laten brullen tegen Japan en toe te slaan. En als dat niet het geval is dan hoeven we ons niet druk te maken over een eventuele finale

Kicker
369 Reacties
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Kicker
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@Ajeto Nederland heeft een goede selectie op een aantal na, maar Koeman is een slechte coach.

Grunn67
5 Reacties
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Grunn67
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Deze drama voorstelling is te begrijpen, daarom niet te hard oordelen graag. De voorbereiding liet te wensen over, wanneer je in een niet te lux hotel vertoefd, en te ver van elkaar zit om gezamenlijk te kunnen koffie drinken.

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@Grunn67 ik denk als je Arne Slot of Peter Bosz een selectie laat maken met spelers die niet eens zijn geselecteerd zouden ze nog met 5-0 winnen.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

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1.003 Reacties
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2.871 Likes
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  • 7
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Dit Nederlands elftal is al jaren een onsamenhangend geheel. Er is nooit echt een team van gemaakt. De beste ploegen bestaan niet alleen uit ervaren spelers, maar uit een mix van talent, ervaring, automatismen en onderlinge chemie. Spelers moeten elkaar aanvoelen en versterken. Koeman heeft daar jarenlang de tijd voor gehad. In plaats van een duidelijke speelwijze en vaste automatismen zien we vooral dezelfde spelers terugkeren die het grootste deel van het seizoen geblesseerd zijn geweest, aangevuld met wat snuffelstages.. Louis van Gaal koos tenminste nog voor spelers die in vorm zijn. Alle jeugd die nu in vorm is moet plaatsmaken voor Weghorst, Depay etc.

Kaozz
8 Reacties
4 Dagen lid
8 Likes
Kaozz
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  • 6
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Die gasten willen op vakantie en hebben helemaal geen zin in een WK. En de trainer weet ze niet te raken. Het is een inspiratieloos setje

Joost55
98 Reacties
1.242 Dagen lid
229 Likes
Joost55
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  • 2
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Fantasieloos, inspiratieloos, gedemotiveerd, onsamenhangend als je er geen zin in hebt en liever op vakantie gaat dan dit toernooi te spelen zeg het dan gewoon eerlijk. Nu zitten er spelers thuis die maar al te graag zo'n toernooi hadden willen spelen. Nederland zet zichzelf voor de hele wereld voor schut met dit stelletje verwende internationals. Als coach moet je eerste vraag zijn heb je er zin in ben je nog gemotiveerd na een lang seizoen? Zo nee dan kan je beter een speler meenemen die wel over die kwaliteiten beschikt.

Ajeto!
674 Reacties
1.351 Dagen lid
3.856 Likes
Ajeto!
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Het is gewoon taktiek van Koeman om deze laatste wedstrijden als een dweil voor de dag te komen. Puur zand in de ogen strooien van andere landen om dan de leeuw te laten brullen tegen Japan en toe te slaan. En als dat niet het geval is dan hoeven we ons niet druk te maken over een eventuele finale

Kicker
369 Reacties
695 Dagen lid
820 Likes
Kicker
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@Ajeto Nederland heeft een goede selectie op een aantal na, maar Koeman is een slechte coach.

Grunn67
5 Reacties
417 Dagen lid
5 Likes
Grunn67
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Deze drama voorstelling is te begrijpen, daarom niet te hard oordelen graag. De voorbereiding liet te wensen over, wanneer je in een niet te lux hotel vertoefd, en te ver van elkaar zit om gezamenlijk te kunnen koffie drinken.

21
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@Grunn67 ik denk als je Arne Slot of Peter Bosz een selectie laat maken met spelers die niet eens zijn geselecteerd zouden ze nog met 5-0 winnen.

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Mats Wieffer

Mats Wieffer
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Leeftijd: 26 jaar (16 nov. 1999)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
26
2
2024/2025
Brighton
25
1
2023/2024
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29
5
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