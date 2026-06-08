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‘Oranje flink benadeeld tegen Oezbekistan’

8 juni 2026, 23:19
Ronald Koeman
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Het Nederlands elftal had een strafschop verdiend in de slotfase van de eerste helft tegen Oezbekistan (2-1 winst), zo stelt voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende. Donyell Malen ging naar de grond nadat hij op beide enkels werd geraakt, maar kreeg geen penalty.

Oranje ging maandag met een 1-0 voorsprong de rust in tegen Oezbekistan door een benutte strafschop van Cody Gakpo. Vlak voor de pauze claimde Malen recht te hebben op een tweede penalty. De spits nam de bal aan in het strafschopgebied en werd vervolgens op beide enkels geraakt door Abdukodir Khusanov. Scheidsrechter Alyssa Pennington leek te twijfelen, maar besloot geen strafschop toe te kennen. Ook de VAR besloot niet in te grijpen.

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“Hij wordt inderdaad geraakt op beide voeten, maar beide keren is het net te licht om echt voor in te grijpen”, concludeert NOS-commentator Arman Avsaroglu na het zien van de herhaling. Daar is Van der Ende het absoluut niet mee eens, maakt hij duidelijk op X. “Waarom toch zo’n discussie over de strafschop ja of nee na de overtreding op Malen?”, vraagt de oud-scheidsrechter zich af. “Te licht, niet genoeg, gaat makkelijk naar de grond. Wanneer moet je hem dan krijgen? Gewoon een strafschop!”

Rode kaart Guus Til

In de slotfase van de tweede helft kreeg invaller Guus Til een rode kaart voor een handsbal op de rand van het strafschopgebied. Een slechte beslissing van Pennington, zo stelt Van Hooijdonk bij de NOS. Hij noemt de scheidsrechter ‘de allerslechtste op het veld’. Na het zien van de beelden, waarop Til twee keer hands lijkt te maken, geeft Klaas-Jan Huntelaar aan dat dit nooit een rode kaart kan zijn. Volgens Van Hooijdonk is de eerste aanraking met de arm ‘ongelukkig’ en had Pennington alleen moeten fluiten voor de tweede. “Dat vind ik altijd een penalty.” In dat geval was de straf voor Til waarschijnlijk bij een gele kaart gekregen.

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Nederland - Oezbekistan

2 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

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Donyell Malen

Donyell Malen
AS Roma
Team: Roma
Leeftijd: 27 jaar (19 jan. 1999)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Roma
18
14
2025/2026
Aston Villa
21
4
2024/2025
Dortmund
14
3
2024/2025
Aston Villa
14
3

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Stand Wereldkampioenschap 2026

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