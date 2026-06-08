Pierre van Hooijdonk is zeer kritisch op het Nederlands elftal, dat maandagavond op moeizame wijze een zege boekte in het oefenduel met Oezbekistan. Bij de NOS spreekt de analist van een 'wanprestatie' van het elftal van Ronald Koeman.

Oranje verspeelde in de slotminuten van het oefenduel in New York een 1-0 voorsprong, verkregen door een benutte strafschop van Cody Gakpo. Na direct rood voor invaller Guus Til (ongelukkig hands) wist Oezbekistan uit de eerste échte mogelijkheid van de avond de 1-1 achter Mark Flekken (die inviel voor de geblesseerd geraakte Bart Verbruggen) te schieten. Enkel dankzij een tweede penalty van Gakpo, in minuut 98, sleepte Oranje uiteindelijk tóch een zege uit het vuur in de laatste test voor het eerste WK-duel, over zes dagen tegen Japan.

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Aanvoerder Virgil van Dijk was na de wedstrijd ondanks de moeizame zege toch gematigd positief over het feit dat Oranje in ieder geval nog de volle buit wist te pakken. Dat schiet bij Van Hooijdonk in het verkeerde keelgat. "Ik vind Van Dijk een fantastische aanvoerder en een fantastische speler", begint Pi-Air. "Maar er zijn ook momenten dat je als aanvoerder wel een rol hebt om, ja, een wanprestatie gewoon aan te duiden en een beetje venijn te tonen."

Van Hooijdonk had dan ook meer 'frustatie' over het vertoonde spel willen zien bij Van Dijk. "Als je twee penalty's nodig hebt tegen dít Oezbekistan... Natuurlijk, ze hebben ontzettend veel kansen gemist. Dat is een enorm probleem op dit moment. Maar daarnaast: zóveel slordigheden, zóveel slechte passes. En ja, ze hadden ook nog een penalty tégen kunnen krijgen. Dan mag je wel een kritische noot plaatsen. Ook als aanvoerder, denk ik"', besluit Van Hooijdonk.