Pierre van Hooijdonk is zeer kritisch op het Nederlands elftal, dat maandagavond op moeizame wijze een zege boekte in het oefenduel met Oezbekistan. Bij de NOS spreekt de analist van een 'wanprestatie' van het elftal van Ronald Koeman.
Oranje verspeelde in de slotminuten van het oefenduel in New York een 1-0 voorsprong, verkregen door een benutte strafschop van Cody Gakpo. Na direct rood voor invaller Guus Til (ongelukkig hands) wist Oezbekistan uit de eerste échte mogelijkheid van de avond de 1-1 achter Mark Flekken (die inviel voor de geblesseerd geraakte Bart Verbruggen) te schieten. Enkel dankzij een tweede penalty van Gakpo, in minuut 98, sleepte Oranje uiteindelijk tóch een zege uit het vuur in de laatste test voor het eerste WK-duel, over zes dagen tegen Japan.
Aanvoerder Virgil van Dijk was na de wedstrijd ondanks de moeizame zege toch gematigd positief over het feit dat Oranje in ieder geval nog de volle buit wist te pakken. Dat schiet bij Van Hooijdonk in het verkeerde keelgat. "Ik vind Van Dijk een fantastische aanvoerder en een fantastische speler", begint Pi-Air. "Maar er zijn ook momenten dat je als aanvoerder wel een rol hebt om, ja, een wanprestatie gewoon aan te duiden en een beetje venijn te tonen."
Van Hooijdonk had dan ook meer 'frustatie' over het vertoonde spel willen zien bij Van Dijk. "Als je twee penalty's nodig hebt tegen dít Oezbekistan... Natuurlijk, ze hebben ontzettend veel kansen gemist. Dat is een enorm probleem op dit moment. Maar daarnaast: zóveel slordigheden, zóveel slechte passes. En ja, ze hadden ook nog een penalty tégen kunnen krijgen. Dan mag je wel een kritische noot plaatsen. Ook als aanvoerder, denk ik"', besluit Van Hooijdonk.
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Bij Oranje is het ouwe jongens krentenbrood. Niemand legt de vinger op de zere plek en durft elkaar niet aan te spreken. Het veldspel is ver onder de maat, kansen worden niet afgemaakt en Koeman blijft lachen. Als dit het is wat we dit wk moeten verwachten, zullen ze de groepsfase niet doorkomen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Bij Oranje is het ouwe jongens krentenbrood. Niemand legt de vinger op de zere plek en durft elkaar niet aan te spreken. Het veldspel is ver onder de maat, kansen worden niet afgemaakt en Koeman blijft lachen. Als dit het is wat we dit wk moeten verwachten, zullen ze de groepsfase niet doorkomen.