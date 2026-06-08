moet het wereldkampioenschap aan zich voorbij laten gaan, zo maakt de KNVB bekend. De verdediger van Arsenal is onvoldoende hersteld van zijn liesblessure om op het eindtoernooi in actie te komen, aldus de voetbalbond. Bondscoach Ronald Koeman roept op als vervanger van Timber.

In maart raakte Timber geblesseerd bij zijn club Arsenal. Sindsdien werkte de verdediger, die zowel centraal achterin als op de backposities uit de voeten kan, koortsachtig aan zijn herstel. Dat leek nét op tijd zijn vruchten af te hebben geworpen. Een week geleden maakte de oud-Ajacied zijn rentree namens The Gunners. In de na strafschoppen verloren Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain kwam Timber als invaller ongeveer een uur in actie.

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Na de verloren eindstrijd werden Timber en zijn ploeggenoten nog in Londen gehuldigd vanwege de eerder behaalde landstitel, daarna meldde de verdediger zich bij de selectie van het Nederlands elftal. Timber bleef voor het uitzwaaiduel tegen Algerije (0-1 verlies) al buiten de selectie en reisde daarna nog wel mee naar de Verenigde Staten, maar blijkt nu toch te moeten afhaken.

"Jurriën Timber verlaat na de interland tegen Oezbekistan het pre-camp van het Nederlands elftal in New York", schrijft de KNVB in een persverklaring. "De 24-jarige verdediger is onvoldoende hersteld van een liesblessure om op medisch verantwoorde wijze deel te nemen aan het WK. In overleg met de medische staf is daarom besloten dat Timber terugkeert naar huis." Koeman roept Geertruida dus op als vervanger van Timber. De verdediger van Sunderland stond samen met Ian Maatsen op de reservelijst, tegen Algerije deed hij als invaller het laatste kwart van de wedstrijd mee.