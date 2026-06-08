Livestream: kijk hier gratis naar oefeninterland Nederland - Oezbekistan

Het Nederlands elftal speelt maandagavond om 20:45 uur tegen Oezbekistan in de laatste oefenwedstrijd voordat het WK begint. In dit artikel vind je de link naar de livestream van NPO 3.

Waar en hoe laat wordt er gespeeld?

De wedstrijd wordt gespeeld in het Icahn Stadium in New York. De aftrap is om 20.45 uur Nederlandse tijd. In New York is het dan 14.45 uur. De voorbeschouwing begint al om 20.25 uur.

Waar is Nederland - Oezbekistan te zien?

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De wedstrijd is live te bekijken op NPO 3. Daarnaast is het duel online te volgen via de livestream en de app van de NOS.

Terugblik op de laatste interlands

Beide landen hopen met een goed gevoel aan het WK te beginnen. Oezbekistan verloor zijn meest recente interland met 2-0 van Canada. Nederland kende ook een teleurstellende afscheidswedstrijd. In de afscheidswedstrijd voor het WK ging de ploeg met 0-1 onderuit tegen Algerije. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Anis Hadj Moussa.

Blik op het WK

Na de wedstrijd tegen Oezbekistan richt de aandacht zich volledig op het WK. Nederland begint het toernooi op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. De aftrap van dat duel staat gepland voor 22.00 uur Nederlandse tijd. Ook Oezbekistan maakt zich op voor het wereldkampioenschap. De Aziatische ploeg is ingedeeld in een groep met Portugal, Colombia en DR Congo.