Nederland speelt vanavond nog één laatste oefenduel voordat het WK dan écht van start gaat. Zes dagen voor de eerste poulewedstrijd tegen Japan neemt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman het in New York op tegen WK-debutant Oezbekistan. Wie gaan er spelen, en komt Oranje beter voor de dag dan in de verloren uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije? Om 20.45 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Nederland - Oezbekistan.