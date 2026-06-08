Live voetbal

LIVE | Opstelling Oranje bekend: één nieuwe naam tegen Oezbekistan

8 juni 2026, 18:45   Bijgewerkt: 19:33
NEDUZB
Foto: © Imago / Realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Nederland speelt vanavond nog één laatste oefenduel voordat het WK dan écht van start gaat. Zes dagen voor de eerste poulewedstrijd tegen Japan neemt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman het in New York op tegen WK-debutant Oezbekistan. Wie gaan er spelen, en komt Oranje beter voor de dag dan in de verloren uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije? Om 20.45 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Nederland - Oezbekistan.

LIVE: Nederland - Oezbekistan

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15m geleden

20:03

'Mysterie' rond Van Nistelrooij opgehelderd

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Onthuld: door deze 'familieomstandigheden' reisde Van Nistelrooij niet mee met Oranje

De Telegraaf onthult de aard van de 'familieomstandigheden' waardoor assistent-bondscoach Ruud van Nistelrooij niet met Oranje meereisde naar de VS, maar later aansloot.

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20:01

Oranje is binnen

30m geleden

19:48

Drama voor Jurriën Timber

Jurriën Timber moet het WK tóch aan zich voorbij laten gaan, zo maakt de KNVB bekend. De Arsenal-verediger blijkt téveel last te hebben van zijn liesblessure om medisch verantwoord in actie te kunnen komen op het toernooi. Bondscoach Ronald Koeman roept Lutsharel Geertruida (Sunderland) op als vervanger van Timber. 

Geen WK voor Jurriën Timber; Koeman haalt vervanger bij Oranje

Geen WK voor Jurriën Timber; Koeman haalt vervanger bij Oranje

Jurriën Timber mist het WK vanwege zijn liesblessure, zo meldt de KNVB. Bondscoach Ronald Koeman roept Lutsharel Geertruida op als zijn vervanger.

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33m geleden

19:46

Opstelling Oezbekistan bekend

Fabio Cannavaro heeft de opstelling van Oezbekistan bekendgemaakt. De bekendste naam bij de Aziaten is Manchester City-verdediger Abdukodir Khusanov. 

Opstelling Oezbekistan: Yusupov; Khusanov, Urozov, Ashurmatov; Sayfiev, Shukurov, Mozgovoy, Nasrullayev; Fayzullaev, Shomurodov, Urunov.

1u geleden

19:32

Opstelling Oranje bekend

De KNVB maakt de opstelling van Oranje bekend! Bondscoach Ronald Koeman voert één wijziging door ten opzichte van het uitzwaaiduel met Algerije: Denzel Dumfries keert terug op zijn vaste positie rechts achterin, wat ten koste gaat van Mats Wieffer.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo

1u geleden

19:30

Icahn Stadium ligt er mooi bij

1u geleden

18:54

Tweeluik

Oranje werkt vanavond een tweeluik af. De eerste wedstrijd, die wordt gespeeld door de waarschijnlijke basisopstelling voor het toernooi, zal in zijn geheel te zien zijn. Daarna volgt er een tweede wedstrijd van twee keer 35 minuten, deze zal gespeeld worden door de wissels en is niet te zien. 

2u geleden

18:48

Welkom!

Goedenavond en welkom in het liveblog voor Nederland - Oezbekistan. Via deze weg houden wij je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de wedstrijd van vanavond, die om 20:45 wordt afgetrapt in New York.

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Nederland - Oezbekistan

20:45
Vandaag om 20:45
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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