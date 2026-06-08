De KNVB maakt de opstelling van Oranje bekend! Bondscoach Ronald Koeman voert één wijziging door ten opzichte van het uitzwaaiduel met Algerije: Denzel Dumfries keert terug op zijn vaste positie rechts achterin, wat ten koste gaat van Mats Wieffer.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo