Theo Janssen snapt niet dat bondscoach Ronald Koeman heeft ingestemd met de absentie van Ruud van Nistelrooij gedurende de eerste dagen van de WK-voorbereiding van het Nederlands elftal op Amerikaanse bodem. Zijn assistent vloog de selectie enkele dagen later achterna, naar achteraf bleek omdat Van Nistelrooij zijn vijftigste verjaardag nog 'in besloten kring' in Nederland wilde vieren. "Dit kan niet", oordeelt Janssen in De Oranjezomer.

De WK-selectie van Oranje vloog donderdag, daags na de verloren uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije, naar New York. Van Nistelrooij bleef echter nog enkele dagen in Nederland, de KNVB sprak daarbij van 'familieomstandigheden'. Koeman gaf zondag op zijn persconferentie aan dat de absentie van zijn assistent al maanden van tevoren bekend was.

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"Toen ik Ruud benaderde voor een rol in de technische staf, had hij al iets aangegeven over dat er afgelopen zaterdag iets groots was. Als er gezegd wordt dat het over familieomstandigheden gaat, klinkt dat moeilijk en zwaar, maar dit waren leuke familieomstandigheden", aldus de bondscoach. Maandag onthulde De Telegraaf uiteindelijk wat er nou precies speelde: Van Nistelrooij vierde alvast zijn vijftigste verjaardag in Bistro Tante Pietje in Den Bosch. Hij is overigens pas op 1 juli jarig, maar dan is het WK net aanbeland bij de zestiende finales en hoopt hij met Nederland nog steeds actief te zijn op het toernooi.

In De Oranjezomer brengt presentator Hélène Hendriks de toch wel opvallende afwezigheid van Van Nistelrooij ter sprake. Tafelgast Janssen spreekt zijn verbazing uit over de gang van zaken. "Het klonk heel heftig. Maar ja, hij was jarig. Uiteindelijk kan dat toch niet? Dan ga je gewoon mee en vier je je verjaardag maar een paar dagen eerder of later. Je gaat met het Nederlands elftal serieus voorbereiden op het WK", aldus de oud-voetballer.

Janssen trekt vervolgens de vergelijking met Curaçao, waar de assistent van Dick Advocaat - Cor Pot - maandag zijn 75ste verjaardag vierde met de hele staf en selectie. Het Vitesse-icoon had het dan ook een betere oplossing gevonden als de familie Van Nistelrooij mee was gevlogen naar de VS om het feestje daar te vieren. "Koeman had het anders moeten doen, zeker", zegt Janssen. "Ik vind dat je er als assistent-trainer gewoon bij moet zijn, dat je niet vrij kan krijgen. Koeman had moeten zeggen: Luister, je gaat als assistent mee naar het WK. Dus je bent er gewoon van het begin tot het eind. En Van Nistelrooij had moeten zeggen: Ik word 50, prima. Dan vier ik dat gewoon een weekje eerder of een tijdje later, maar ik ben er gewoon bij. Ik vind dat dit niet kan", besluit Janssen.