Ruud van Nistelrooij vanwege familieomstandigheden afwezig bij Oranje

Bondscoach Ronald Koeman heeft zondag op een persconferentie duidelijkheid gegeven over assistent-trainer Ruud van Nistelrooij. Laatstgenoemde reisde afgelopen donderdag niet met het Nederlands elftal mee naar de Verenigde Staten.

De afwezigheid van Van Nistelrooij tijdens de eerste dagen van het trainingskamp van Oranje ter voorbereiding op het WK zorgde voor de nodige speculatie, maar inmiddels is duidelijk dat er geen reden tot zorgen is. De rechterhand van Koeman bleef vanwege een leuke reden achter in Nederland en zal zich zondag alsnog bij de selectie van Oranje voegen.

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“Toen ik Ruud benaderde voor een rol in de technische staf, had hij al iets aangegeven over dat er afgelopen zaterdag iets groots was”, vertelt Koeman op een persconferentie. “Als er gezegd wordt dat het over familieomstandigheden gaat, klinkt dat moeilijk en zwaar, maar dit waren leuke familieomstandigheden."

"Daar heb ik hem destijds toestemming voor gegeven”, vervolgt de bondscoach. “Ik wist het al een aantal maanden, en de spelers ook. Dat is geen probleem. Vandaag voegt hij zich weer bij de groep."

Wat de familieomstandigheden precies inhielden, maakt Koeman verder niet duidelijk.